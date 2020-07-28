شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاك اندرويد.. 19 تطبيقا خبيثا عليك حذفهم فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الهواتف الذكية التى تعمل بنظام Android من أشهر الأجهزة المحمولة حول العالم، ولكن إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام Android ، فقد يشجعك تقرير جديد على إعادة تقييم التطبيقات التى قمت بتثبيتها، إذ حذر باحثون من فريق White Ops Satori Threat Intelligence and Research Team من 19 تطبيقًا يمكنهم ملء هاتفك الذكى بإعلانات مزعجة.

قال الباحثون عن النتائج التى توصولوا إليها: " تتضمن غالبية التطبيقات كلمة blur ، والتى تزعم أن بإمكانها مساعدة المستخدمين على طمس أقسام من الصورة".

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تم العثور على التطبيقات لإزالة رموز الإطلاق الخاصة بها بعد وقت قصير من تثبيتها، مما يجعل الأمر صعبًا على المستخدمين لإزالة التطبيق، وعلى الرغم من ذلك، بمجرد التثبيت، كانت التطبيقات قادرة على مهاجمة المستخدمين بتطبيقات مزعجة.

وأوضح الباحثون: "بعد بضع دقائق من قيام المستخدم بفتح هاتفه، يظهر إعلان (ما لم يتم إلغاء قفل الهاتف للرد على مكالمة)، وتظهر أيضًا صفحة بينية بعد إغلاق التطبيق، ويتم عرضها مرتين على فترات بفارق بضع ثوانٍ، وكذلك عندما يلغى المستخدم إلغاء تثبيت أى تطبيق آخر".

وأضافوا: "يوجد رمز لإطلاق الإعلانات فى أوقات أخرى عندما يفتح المستخدم الشاشة، أو يبدأ فى شحن الهاتف أو يتحول من البيانات الخلوية إلى Wi-Fi والعكس بالعكس."

لحسن الحظ ، أزالت Google الآن التطبيقات من متجر Google Play، ومع ذلك، إذا كان لديك أى من التطبيقات المثبتة على هاتفك الذكى الذى يعمل بنظام Android ، فعليك بحذفها على الفور.

قائمة التطبيقات الخطيرة:

Auto Picture Cut

Color Call Flash

Square Photo Blur

Square Blur Photo

Magic Call Flash

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Easy Blur

Image Blur

Auto Photo Blur

Photo Blur

Photo Blur Master

Super Call Screen

Square Blur Master

Square Blur

Smart Blur Photo

Smart Photo Blur

Super Call Flash