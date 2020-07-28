كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن قلق عارم بين مستخدمي انستجرام لإمكانية تجسس التطبيق عليهم

يشعر العديد من مستخدمي انستجرام بالقلق من أن التطبيق يتجسس عليهم، بعد ملاحظة استمرار ظهور مؤشر “تشغيل الكاميرا” لنظام iOS 14، حتى لو لم يلتقطوا صورة

إنه تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي لملايين الأشخاص حول العالم، ولكن إذا كنت تستخدم انستجرام، فقد تثير هذه الأخبار بعض المخاوف.

يشعر العديد من مستخدمي انستجرام بالقلق من أن التطبيق يقوم بالتجسس عليهم، بعد ملاحظة استمرار ظهور مؤشر “تشغيل الكاميرا” لنظام iOS 14، حتى لو لم يلتقطوا صورة حيث تم تقديم مؤشر “الكاميرا قيد التشغيل” في آخر تحديث لبرنامج Apple، مما يعني أن جهاز iPhone الخاص بك يعرض الآن مؤشرًا كلما كان التطبيق يستخدم الميكروفون أو الكاميرا.

على الرغم من أن المؤشر يجب أن يستمر بتنبيهك أثناء التقاط صورة أو مقطع فيديو على انستجرام، فقد لاحظ المستخدمون أنه قيد التشغيل أيضًا عند التمرير ببساطة عبر الصفحة الرئيسية للتطبيق.

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غرد المستخدم KevDoy: “حينما كنت أتصفح الانستجرام بشكل عرضي، ظهر مؤشر الكاميرا / الميكروفون الجديد iOS 14 فجأة.

لحسن الحظ، أكدت Instagram الآن أن التطبيق لا يتجسس عليك، وأن المشكلة ناتجة عن خطأ حيث قال متحدث باسم انستجرام: «نحن نصل إلى الكاميرا فقط عندما تطلب منا ذلك – على سبيل المثال، عند التمرير من الصفحة الرئيسية للتطبيق إلى الكاميرا.

“لقد وجدنا خطأً في iOS 14 Beta ونحاول إصلاحه حيث يشير بشكل خاطئ إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون الكاميرا عندما لا يستخدمونها. “لا نصل إلى الكاميرا في تلك الحالات، ولا يتم تسجيل أي محتوى.”