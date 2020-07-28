كوالكوم تُعلن عن تقنية الشحن السريع Quick Charge 5، وتدعم الشحن بأكثر من 100W

فاطمة أيت طالب - دبي - تريد كوالكوم إستعادة لقب ملك الشحن السريع من خلال إعلانها عن تقنية الشحن السريع الجديدة Quick Charge 5. إنها قفزة هائلة من Quick Charge 4، فتقنية الشحن الجديدة تدعم الشحن بسرعة 100W وأكثر مع إبقاء البطارية باردة بنحو 10 درجات مئوية، وأكثر كفاءة بنسبة 70 في المئة على مستوى الإقلاع.

ووفقًا لإختبارات كوالكوم، فمن الممكن شحن بطارية بسعة 4500mAh من 0 إلى 50 في المئة في غضون خمسة دقائق فقط. سوف يستغرق الشحن الكامل لهذه البطارية حوالي 15 دقيقة. هذا في حالة تم تبني نظام الشحن المُزدوج الذي يُقسم البطارية إلى بطاريتين بسعة 2250mAh لزيادة الجهد الكهربائي. الشحن الثلاثي مدعوم أيضًا.

تم تصميم تقنية الشحن السريع Quick Charge 5 بناءً على USB Power Delivery PPS، ولكنها متوافقة مع Quick Charge 2 وما بعدها. يمكن أن تعمل أيضًا مع أجهزة USB Power Delivery الأساسية وكذلك أجهزة آبل، بما في ذلك iPhone 7 والإصدارات الأحدث.

تدعي شركة كوالكوم أن تكنولوجيا الشحن السريع الخاصة بها تُعتبر أكثر أمانًا من تكنولوجيا Power Delivery العادية أيضًا. هي تتميز بـ 8 مستويات من حماية الجهد، و3 مستويات من الحماية الحالية، و3 مستويات من الحماية الحرارية، بالإضافة إلى حماية الجهد الزائد عند حدود 25 فولط.

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أيضًا، رقاقة الشحن داخل الهاتف لن تثق بشكل أعمى في الشاحن عندما يُعلن عن قدراته بإستخدام بروتوكول Power Delivery. ستقيس خصائصه لتحديد الحد الأقصى الحالي للتيار الذي يمكنه توفيره مع مراقبة الحرارة.

تتوقع شركة كوالكوم رؤية تكنولوجيا Quick Charge 5 في الهواتف الذكية القادمة في الربع الثالث من هذا العام. وكشفت الشركة النقاب عن رقاقتين للتحكم في الشحن يمكن للشركات المصنعة للهواتف الذكية إستخدامها. وهي تدعم كلاً من الإدخال السلكي واللاسلكي ويمكن إستخدامها مع بطارية واحدة وبطاريتين، إعتمادًا على التصميم المستخدم من قبل الشركة المصنعة للهاتف.

المعالجين Snapdragon 865 و +Snapdragon 865 يدعمان بالفعل تكنولوجيا Quick Charge 5، على الرغم من أن هذا لا يعني أن الهواتف الذكية الحالية ستكون قادرة على إستخدامها.