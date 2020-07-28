شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى... هكذا يمكنك تفعيل ميزة Snooze على جيميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بعض الأحيان تتلقى رسائل بريد إلكترونى أثناء وجودك فى اجتماع مهم، أو أثناء إجراء مكالمة، وبالتالى لن تتمكن من قراءتها فى ذلك الوقت، ولضمان عدم تفويت هذه الرسائل الإلكترونية، يمكنك تأجيلها، إذ يحتوى Gmail على ميزة Snooze أو الغفوة.

تقوم هذه الميزة بإخفاء رسائل البريد الإلكترونى لفترة معينة من الوقت اعتمادًا على الوقت الذى تختاره وبعد ذلك ستبدأ رسائل البريد الإلكترونى فى الظهور عندما ينتهى وقت الغفوة، فى أعلى البريد الوارد، وإليك الطريقة خطوة بخطوة لتأجيل رسائل البريد الإلكترونى فى Gmail على متصفح الكمبيوتر:

1. افتح Gmail على متصفح الكمبيوتر الخاص بك.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.

3. مرر المؤشر فوق البريد الإلكترونى الذى تريد تأجيله، اضغط فوق رمز الغفوة

4.اختر الوقت والتاريخ اللذين تريد فيهما قراءة البريد الإلكتروني

5.اضغط فوق موافق

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على الهواتف الذكية التى تعمل بنظام Android و iOS

1. افتح تطبيق Gmail على هاتفك الذكي

2. اضغط مع الاستمرار على البريد الإلكترونى الذى تريد تأجيله

3. اضغط على زر النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا من التطبيق

4. اضغط على غفوة

5. اختر الوقت والتاريخ اللذين تريد فيهما قراءة البريد الإلكتروني

6. اضغط فوق موافق