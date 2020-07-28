شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعى يمكنه التفوق على البشر خلال 5 سنوات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر إيلون ماسك من أن الذكاء الاصطناعى يمكنه التفوق على البشر فى غضون السنوات الخمس المقبلة، ويمثل هذا التنبؤ الجديد مراجعة مهمة للتقديرات السابقة لما يسمى التفرد التكنولوجى، عندما يتجاوز الذكاء الآلى البشر ويتسارع بمعدل غير مفهوم.

ووفقا لموقع "صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قد تنبأ عالم المستقبل الشهير راى كورزويل سابقًا نقطة التحول فى الذكاء الفائق بحلول عام 2045، مشيرًا إلى التقدم فى تقنيات مثل الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.

وقال ماسك، الذى تشمل مشاريعه شركة السيارات الكهربائية تسلا وشركة الفضاء سبيس إكس، فى مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يتجاوز البشر بحلول عام 2025.

حذر المهندس الملياردير، الذى ساعد أيضًا فى تأسيس مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعى OpenAI فى عام 2015، باستمرار من التهديد الوجودى الذى يشكله الذكاء الاصطناعى المتقدم فى السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك، قال إنه لا يزال يشعر أن القضية غير مفهومة بشكل صحيح.

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"وقال ماسك: تقديرى حول سبب تجاهل الأشخاص الأذكياء للذكاء الاصطناعى هو أن الأشخاص الأذكياء جدًا لا يعتقدون أن الكمبيوتر يمكن أن يكون ذكيًا، وهذا غطرسة ومن الواضح أنها خطأ ".

"وأضاف: "نحن متجهون إلى وضع يكون فيه الذكاء الاصطناعى أكثر ذكاءً من البشر وأعتقد أن الإطار الزمنى هو أقل من خمس سنوات من الآن، لكن هذا لا يعنى أن كل شيء سيذهب إلى الجحيم فى خمس سنوات، هذا يعنى أن الأمر غير مستقر أو غريب ".

فى عام 2016، قال ماسك إن البشر يخاطرون بأن يعاملوا مثل الحيوانات الأليفة المنزلية عن طريق الذكاء الاصطناعى ما لم يتم تطوير التكنولوجيا التى يمكنها توصيل العقول بأجهزة الكمبيوتر.

بعد وقت قصير من الإدلاء بالملاحظات، أعلن ماسك عن شركة ناشئة جديدة تطور واجهة تحاول ربط الدماغ بالحاسوب من خلال زرع رقاقة دماغية باستخدام "جهاز يشبه آلة الخياطة".