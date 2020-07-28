شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتحذف ملفات.. ايه الفرق بين Delete وErase وWipe والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن أمر delete هو الأمر الأكثر استخداما عند الرغبة في حذف ملف معين، لكن الكثير من المستخدمين قد لا يعرفون أنه توجد هناك العديد من الخيارات الاخرى التى تقوم أيضا بحذف الملفات في نفس الوقت وفيما يلى نعرض أبرزها وأبرز الاختلافات بينهم كما يلى:

خيار Delete

هو الخيار الأكثر شعبية، ويعني عملية ازالة ملف معين من الكمبيوتر أو الهاتف، حيث يتم ارسال الملفات إلي سلة المهملات، لكنها لا يقوم بالتخلص نهائيا من هذا الملف، ولايزال موجود علي جهازك الشخصي، حيث يقوم بإخفائه فقط في مكان اخر، ولعل برامج استعادة الملفات المحذوفة تستخدم هذه الفكرة لاستعادة الملفات المفقودة او المحذوفة مرة اخري.

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خيار Erase

أما هذا الخيار فيعني حذف الملف تماما من الهارد ديسك الخاص، ويجعل من المستحيل استرجاعه مرة اخري، حيث أن الأمر Erase يقوم بإعادة كتابة البيانات عن طريق تكرار 0 و1 بحيث يتم استبدال الملفات القديمة بحيث يستحيل استرجاعها.

خيار Wipe

يعتبر نسخة متطورة من الأمر Erase، وغالبا ما يتم استخدامه عندما تود التخلص من كل الملفات الموجودة علي قرص بالكامل، حيث توجد برامج خاصة يمكنها حذف الهارد ديسك بالكامل الذي يعتمد عليه المستخدم، حيث تقوم تلك البرامج باستبدال كل جزء من الهارد والتأكد من القرص الصلب بالكامل اصبح نظيف.