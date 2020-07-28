شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا سيبدو جهاز iPad mini 6 المقبل من أبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل لطرح جهاز iPad mini القادم بالأسواق العام المقبل، والذى يمكن أن يكون أصغر حجما من سابقه، وكشفت صورة تخيلية عن جهاز أصغر بنسبة 20 بالمئة من iPad mini 5 ، مما يسمح للمستخدمين بحمله بيد واحدة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يقترح مطور الصور التخيلية "باركر أورتولانى" ما سيبدو عليه جهاز iPad mini الجديد، ووفقا للصورة التخيلية، سيحتفظ جهاز iPad mini 6 بشاشة مقاس 7.9 بوصة وتقلل من حجم الحافة للحصول على شاشة من الحافة إلى الحافة.



iPad mini 6

تُظهر الصورة أيضًا أن الجهاز سيدعم أبل Pencil 2، مما يسمح للمبدعين بإجراء العمل أثناء التنقل، ولم تكشف أبل بعد عن الجيل القادم من iPad mini ، ولكن ظهرت العديد من الشائعات بشأن تاريخ إصدار الجهاز، إذ يمكن أن يصل iPad mini 6 إلى السوق فى وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2021.

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تصور الصورة التخيلية أن جهاز iPad mini سيكون أكثر قابلية للحمل وأكثر قابلية للحمل وأكثر متعة لأخذه معك، وفقًا لتعليق الصورة.

استنادًا إلى رؤية أورتولانى، سيحتوى الجهاز اللوحى على نفس الشاشة مقاس 7.9 بوصات مثل iPad mini 5 ولكن مع أحجام مدى أقل لشاشة من الحافة إلى الحافة.



iPad mini

من ناحية أخرى، شارك محلل أبل الموثوق Ming-Chi Kuo مذكرة فى مارس تقول أن الشركة ستطلق iPad بشاشة 10.8 بوصة فى وقت لاحق من هذا العام.

وذكر أيضًا أنه يجب على المستخدمين توقع جهاز iPad mini بشاشة مقاس 8.5 بوصة أو 9 بوصة يمكن إصداره فى النصف الأول من عام 2021.