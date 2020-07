شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح للحفاظ على خصوصيتك عند استخدام تطبيق سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم تطبيق Snapchat الكثير من الميزات التي تجذب المستخدمين، خاصة المراهقين والشباب، مثل: اختفاء الرسائل، والقصص التي تستمر لمدة 24 ساعة، والفلاتر والعدسات المرحة، ومع ذلك، لا يعني أنك تستمتع بوقتك في استخدام التطبيق أن تُخاطر بخصوصيتك.

يجب عليك توخي الحذر الشديد عند استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاركة الصور الشخصية ومقاطع الفيديو والمعلومات الحساسة الأخرى، وسنستعرض اليوم بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ على أمان حسابك وخصوصيته في تطبيق سناب شات.

إليك 5 نصائح للحفاظ على خصوصيتك عند استخدام تطبيق سناب شات: 1- تفعيل ميزة المصادقة الثنائية: تضيف ميزة (المصادقة الثنائية) 2FA طبقة إضافية من الأمان إلى حسابك وتساعد على منع الوصول غير المصرح به، ومن ثم عندما تريد تسجيل الدخول إلى حساب سناب شات الخاص بك من أي جهاز، ستحتاج إلى إدخال كل من كلمة المرور ورمز التحقق الذي يتم إرساله تلقائيًا إلى هاتفك.

2- السماح للأصدقاء فقط بالاتصال بك: يمكنك اختيار السماح لأصدقائك فقط بالاتصال بك، وهذا ينطبق على جميع طرق الاتصال، من ضمنها: photo snaps، و video snaps، والدردشات النصية، وحتى المكالمات، ونظرًا لأنه يمكن لأي شخص إضافة اسم المستخدم الخاص بك في سناب شات، فمن الأفضل التأكد من أنه يمكن لأصدقائك فقط الاتصال بك، من خلال الخطوات التالية:

• انتقل إلى (الإعدادات) في تطبيق سناب شات.

• ضمن خيار (Who Can) اضغط على (Contact Me).

• تأكد من تفعيل خيار (أصدقائي) My Friends عن طريق الضغط عليه حتى تظهر علامة اختيار بجانبه.

3- تحديد من تريد أن يرى قصصك: تقدم قصص (سناب شات) لأصدقائك لمحات قصيرة عما فعلته خلال 24 ساعة الماضية، والتي تُنشر في قسم (قصتي) My Story حيث تظهر في خلاصات المستخدمين الآخرين وفقًا لإعداداتك، بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة والعلامات التجارية، فإن تمكين الجميع من مشاهدة قصصهم سيساعدهم على البقاء على اتصال مع متابعيهم.

ومع ذلك، قد ترغب فقط لأصدقائك (الأشخاص الذين أضفتهم) بمشاهدة قصصك، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى (الإعدادات) في تطبيق سناب شات.

• ضمن خيار (Who Can) اضغط على (عرض قصتي) View My Story.

• هنا، يمكنك تحديد (أي شخص) Everyone، أو (أصدقائي) My Friend، أو يمكنك إنشاء قائمة (مخصصة) Custom من حسابات الأصدقاء لمشاهدة قصصك.

4- لا تشارك اسم المستخدم أو QR الخاص بك عبر الإنترنت: يقوم العديد من مستخدمي تطبيق (سناب شات) بنشر اسم المستخدم الخاص بهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتشجيع الآخرين على إضافتهم كأصدقاء، هذا أمر جيد إذا قمت بتفعيل جميع إعدادات الخصوصية في حسابك، ومنها: من يمكنه الاتصال بك.

بالإضافة إلى مشاركة أسماء المستخدمين، غالبًا ما ينشر المستخدمون لقطات شاشة لرموز QR الخاصة بحساباتهم، وهي رموز سريعة يمكن للمستخدمين الآخرين مسحها ضوئيًا باستخدام كاميرات Snapchat الخاصة بهم لإضافتهم تلقائيًا كأصدقاء. لذلك إذا كنت لا تريد مجموعة من المستخدمين العشوائيين يضيفونك كصديق فلا تنشر رمز QR الخاص بحسابك في أي مكان عبر الإنترنت.

5- تعرف على كيفية حذف قصصك: بينما لا يمكنك إلغاء إرسال اللقطات التي ترسلها إلى الأصدقاء، ولكن يمكنك على الأقل حذف القصص التي تنشرها، ومن ثم إذا نشرت قصة وتريد حذفها لأي سبب من الأسباب، اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى علامة التبويب (القصص) Stories في تطبيق سناب شات

• اضغط على قصتك لمشاهدتها، ثم مرر للأعلى واضغط على أيقونة سلة المهملات في أعلى الشاشة لحذفها على الفور.

• إذا كان لديك الكثير من القصص التي تريد حذفها، فسيتعين عليك القيام بذلك واحدًا تلو الآخر لأن تطبيق (سناب شات) لا يتيح حاليًا خيار حذف القصص بشكل مجمّع.