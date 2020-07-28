افضل 5 تطبيقات لمنع الإعلانات على اندرويد

تطبيقات لمنع الإعلانات على اندرويد عديدة جدًا و متنوعة بشكل كبير و مفيدة جدًا. التخلص من الإعلانات امر مهم جدًا. و التطبيقات على اندرويد لهذا الغرض منها ما قد يكون خادعًا بلا فائدة. لذلك في هذا المقال جمعنا مجموعة من التطبيقات الجيدة لهذا الأمر. فاكمل القراءة لتتعرف على التطبيقات التي ستساعدك في ذلك

AdAway

يحتاج صلاحيات Root هذا التطبيق. و لكنه من افضل التطبيقات لهذا الأمر فهو تطبيق مجاني. كل ما يقوم به هو ارسال الإعلانات الى استضافة وهمية. اي ان الإعلانات تختفي تمامًا من عندك و هذا عن طريق اعدادات Root فقط. التطبيق مجاني بالكامل لا تحتاج لدفع اي اموال. و لكنه يمكنك ان اردت من التبرع الى المطور لدعمه و لكن هذا امر اختياري لست مجبرًا عليه. للأسف غير متوفر على Google Play Store.

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Adblock Plus

من اشهر التطبيقات في هذه القائمة. و ايضًا هو تطبيق مجاني بالكامل لا يحتاج منك اي مدفوعات اضافية. التطبيق لا يحتاج صلاحيات Root بالضرورة و لكنه يمكن تشغيله بصلاحيات Root ايضًا. تقوم بتشغيل التطبيق و اعطائه صلاحياته المطلوبة و هو سيتكفل بالباقي لمنع كافة الإعلانات من الظهور. كما قلنا التطبيق مجاني بالكامل ولا يحتاج لمدفوعات اخرى. للأسف غير متوفر على Google Play Store ايضًا

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AdGuard

تجربة جديدة يمكن ان تجربها. لا يحتاج لصلاحيات رووت نهائيًا. يحتاج بعض الخطوات لتثبيته عمومًا. و هو مجاني ايضًا. و لكن ليس بالكامل. النسخة المجانية تمنع كل الإعلانات من المتصفح بنفس فكرة تطبيق Adblock plus. كما انه يوفر لك معلومات عن استهلاك الإنترنت الخاص بك كما يقوم تطبيق Glasswire بذلك. النسخة المدفوعة بإشتراك سنوي 25 دولار لكل عام. التطبيق متوفر على موقعه الرسني يمكنك تحميله من هناك

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متصفح بمانع للإعلانات

المتصفحات هي تطبيقات لمنع الإعلانات ايضًا. اذا اردت منع الإعلانات فاستعمل متصفحًا يمكنك من ازالة الإعلانات بسهولة. متصفح Samsung يحمل تطبيقات لمنع الإعلانات. وكذلك متصفح Brave. و Google Chrome. كل هذه المتصفحات جيدة في هذا الأمر. و كلها مجانية فلم لا. سأترك بعض الروابط

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Block This

تطبيق جديد لا اعلم عنه الكثير لكنه تطبيق مجاني مفتوح المصدر و من تقييمات عديدة يبدو انه يؤدي الغرض بشكل كبير. اذا كنت تبحث عن تطبيقات لمنع الإعلانات فهذا التطبيق قد يساعدك بشكل كبير في هذا الأمر. ربما هو ليس من التطبيقات التي انصح بها و لكنه جيد جدًا. فهو يستعمل DNS مخصص لمنع الإعلانات فقط. بالتالي من المفترض ان يستهلك كمية طاقة اقل من الطبيعية لهذا الأمر

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