Galaxy S20 Fan Edition سيستعير الكاميرا الأساسية والواسعة الزاوية من Galaxy S20

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من الشائعات السابقة التي تشير إلى أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيصل مع المستشعر Samsung 50MP ISOCELL GN1 الجديد في الكاميرا الأساسية، فنحن هنا مع تقرير جديد يقول أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيحصل في الغالب على نفس نظام الكاميرا المُستخدم في كل من Galaxy S20 و +Galaxy S20.

نميل إلى تصديق التسريب الجديد، فهو يأتي من مصدر موثوق جدًا. إذا كان ذلك صحيحًا، فهذا يعني أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم المستشعر Sony IMX55 الذي تبلغ دقته 12 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية، وسيضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل، في حين سيضم كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار بدقة 8 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا قدره ×3.

Advertisements

هذا يعني أيضًا أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition لن يدعم تسجيل الفيديوهات بدقة 8K بسبب الدقة المنخفضة للكاميرا الأساسية لأن هواتف Galaxy S20 الأخرى تضم مستشعر 64 ميغابكسل الذي يتيح لها تفعيل هذه الخاصية.