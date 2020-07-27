شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام: التطبيق لا يتجسس على المستخدمين ومشكلة IOS 14 خطأ نعمل على إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب العديد من المستخدمين عن قلقهم بشأن تجسس تطبيق "انستجرام" عليهم، بعد ملاحظة أن مؤشر الكاميرا قيد التشغيل بشكل مستمر حتى لو لم يلتقطوا الصور، وظهر مؤشر الكاميرا قيد التشغيل بشكل مستمر بعد آخر تحديث لنظام تشغيل آبل، iOS 14، الذى ما يزال قيد الاختبار، ما يعنى أن جهاز آيفون يعرض مؤشرا فى إطار الشاشة العلوى دون تفعيل أى كاميرا أو ميكروفون، وعند الذهاب للوحة التحكم ستجد أنه "انستجرام".

على الرغم من أن المؤشر يجب أن يستمر أثناء التقاط صورة أو مقطع فيديو على "إنستجرام"، فقد لاحظ المستخدمون أنه قيد التشغيل أيضا عند التمرير ببساطة عبر الصفحة الرئيسية للتطبيق، حسب روسيا اليوم.

ولحسن الحظ، أكدت شركة "إنستجرام" أن التطبيق لا يتجسس على المستخدمين، وأن المشكلة ناتجة عن خطأ، قال متحدث باسم "إنستجرام" إن التطبيق يستخدم الكاميرا فقط عند طلب المستخدم ذلك، وظهور المؤشر لا يعنى تسجيل فيديو والتقاط الصور.

وأوضح المتحدث: "وجدنا خطأ فى iOS 14 Beta ونعمل على إصلاحه، والذى يشير بشكل خاطئ إلى أنه يتم تشغيل الكاميرا لدى بعض المستخدمين فى حين أنهم لا يستخدمونها فى الواقع، نحن لا نصل إلى الكاميرا فى مثل هذه الحالات، ولا يمكن تسجيل أى محتوى".