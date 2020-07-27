تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن تقنية Quick Charge 5 بسرعة تصل إلى أكثر من 100W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن تقنية الشحن السريع Quick Charge 5، التي تدعم سرعة أعلى من 100W في الشحن، وتتيح شحن نسبة 50% من البطارية خلال 5 دقائق فقط.

كشفت كوالكوم عن المعايير الجديدة في تقنية الشحن السريع، التي تقدم ترقية كبيرة عن المعايير السابقة لتقنية الشحن السريع، كما تدعم قدرة أعلى من 100W، كما تدعم تبريد أكثر من 10 درجات، وآداء بكفاءة وفعالية أعلى بنسبة 70%.

أكدت كوالكوم على أن تقنية الشحن السريع Quick Charge 5 يمكن أن تدعم شحن بطارية بقدرة 4500 mAh من 0 إلى 50% خلال 5 دقائق فقط، بينما يستغرق شحن البطارية بشكل كامل خلال 15 دقيقة فقط.

وتتطلب معايير Quick Charge 5 في تقنية الشحن السريع فولت ما بين 3.3 و20 فولت كحد أدني، مع تيار 3.3 أو 5 أمبير، كما ترتكز Quick Charge 5 على USB Power Delivery PPS، وتتوافق في العمل مع الأجهزة بتقنية شحن سريع QC2 أو الإصدارات اللاحقة، كما تتوافق في العمل مع الأجهزة المميزة بمعايير USB PD مثل أجهزة ابل.

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وتؤكد شركة كوالكوم على أن تقنية Quick Charge 5 تأتي بمعايير أعلى في الحماية في توصيلات الطاقة، حيث تدعم عدد 8 من المستويات في جهد الطاقة، و3 من مستويات الحماية، و3 من مستويات الحماية الحرارية، وأيضاً 3 من حماية مؤقت، مع حماية عند الجهد الزائد 25 فولت.

يذكر أن شركة كوالكوم قد أشارت إلى أن تقنية Quick Charge 5 ستدعم الهواتف الذكية التي تنطلق في الربع الثالث من عام 2020، كما يدعم معالجي Snapdragon 865، وSnapdragon 865 Plus تقنية الشحن السريع الجديدة Quick Charge 5.

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