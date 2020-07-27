تكنولوجيا: هاتف Red Magic 5S يدعم بث الألعاب لأجهزة التلفاز والعمل كوحدة تحكم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم شركة nubia هاتفها القادم المخصص للألعاب Red Magic 5S بميزة بث الألعاب لاسلكياً إلى أجهزة التلفاز، كما يدعم الهاتف العمل كوحدة تحكم في الألعاب.

تستمر المنافسة في سوق الهواتف المخصصة للألعاب مع إصدارات جديدة تنطلق للأسواق بمجموعة مميزة من المواصفات، وهاتف Red Magic 5S يأتي من بين الإصدارات المرتقبة من هواتف الألعاب، حيث تستعد nubia لإطلاق الهاتف في حدث يعقد غداً.

ترتكز تقنية بث الألعاب على أجهزة التلفاز المقدمة في هاتف Red Magic 5S القادم على الإتصال اللاسلكي المميز بالإستجابة السريعة، حيث سيتم عرض الألعاب على شاشة جهاز التلفاز وأيضاً شاشة الهاتف في نفس الوقت.

ولقد طور فريق العمل في شركة nubia هاتف Red Magic 5S للعمل بعدد 6 من الأنماط المختلفة كوحدات تحكم تتوافق مع الألعاب المختلفة، إلى جانب مجموعة الإختيارات التي تدعم المستخدم في تخصيص التجربة المفضلة في الهاتف.

أيضاً من المقرر أن تدعم ميزة البث دقة عرض 4K، ومعدل تحديث 144 Hz، كما تتطلب هذه الميزة إصدار جديد من أجهزة التلفاز، كما سيتوفر جهاز إستقبال للإقتران بجهاز التلفاز لدعم هذه الميزة، كما يقترن بالهاتف عبر رابط خاص.

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كما تتميز شاشة Red Magic 5S بدعم معدل لمس 240Hz، لدعم الإدخال السريع في الألعاب، كما تأتي أزرار تشغيل الألعاب أيضاً بآداء قوي مع معدل لمس 320Hz، من جانب أخر لا يدعم كرت الشاشة dreno 650 محتوى بدقة 4K ومعدل تحديث 144Hz في نفس الوقت.

ولقد أشارت التسريبات التي كُشِف عنها حتى الآن عن أن هاتف Red Magic 5S يدعم معدل تحديث 144Hz، ومن المتوقع أن يدعم معالج Snapdragon 865 Plus زيادة تردد التشغيل في الهاتف، كما يدعم كرت شاشة Adreno 650 في وحدة المعالجة آداء أفضل بنسبة 10%.

أيضاً يضم نظام التبريد الخاص في هاتف Red Magic 5S مروحة تدعم 15000 دورة في الدقيقة، كما تقدم الشركة نظام تبريد خارجي في Wind Cooling Magic Box.

يذكر أن nubia تستعد أيضاً لإطلاق جهاز راوتر للألعاب بتقنية Wi-Fi 6، الذي يأتي بميزة تسريع تجربة الألعاب لهواتف Red Magic، والذي يأتي بآداء أفضل وتغطية في نطاق أوسع.

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