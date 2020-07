تسريب جديد يكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Google Pixel 4a المنتظر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بعرض الهاتف Google Pixel 4a عن طريق الخطأ في متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر، ونحن على يقين من أن موعد الإعلان الرسمي قريب جدًا. الآن، يقول المسرب الشهير Jon Prosser أنه سيتم الكشف عن الهاتف Google Pixel 4a في اليوم الثالث من شهر أغسطس المقبل، وهو ما يعني بعد أسبوع من الآن.

ووفقا لـ Jon Prosser، فإن المعلومات التي أدلى بها منذ أسبوعين ونصف صحيحة بنسبة 100%. وطرح سؤالاً حول ما إذا كانت جوجل قد أجلت عملية الإطلاق كثيرًا لأن الهاتف Google Pixel 3a ظهر في أوائل مايو وتم إطلاقه بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان عنه.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم هيكل مصنوع من البلاستيك، وشاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3080mAh تدعم الشحن بقوة 18W، ولكن لن يكون هناك دعم للشحن اللاسلكي.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Google Pixel 4a سيأتي كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm ورقاقة الأمان Google Titan M، ولكنه سيفتقر إلى مستشعرات Soli ووحدة المعالجة العصبية Pixel Neural Core. بغنى عن القول، فهذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

Finally happy to give a final update on Pixel 4a!



The last date I gave you (provided in the tweet below) is the launch day!



Pixel 4a. August 3. 100%.



Only question is...

Do you care anymore? Or have they pushed this off too much? https://t.co/SZkQpvRAZI