الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme V5 مع شاشة بحجم 6.5 إنش، والدعم لشبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Realme اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme V5 ليكون بذلك الهاتف الأحدث من الشركة الصينية، وأول عضو في سلسلة الهواتف الذكية الجديدة Realme V Series.

وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فالهاتف Realme V5 الجديد يضم أربع كاميرات في وحدة مستطيلة الشكل تتواجد في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، ويضم كذلك الكاميرا الأمامية في الثقب الذي يتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك أن الهاتف Realme V5 يضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وأزرار التحكم بالصوت ومنفذ الشريحة SIM في الجانب الأيسر.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد إتضح الآن أن الهاتف Realme V5 يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720 بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

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وإلى جانب ذلك، فقد تأكد كذلك أن الهاتف Realme V5 يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.