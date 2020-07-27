Nubia Red Magic 5S سيكون قادرًا على بث الألعاب على التلفزيون لاسلكيًا بينما يعمل كيد تحكم

فاطمة أيت طالب - دبي - أجهزة الألعاب المنزلية المُزودة بنظام الأندرويد لم تحقق ذلك النجاح الذي كانت تطمح إليه، لذلك تظل تجربة اللعب في نظام الأندرويد مُقتصرة على الهواتف الذكية فقط. قد يكون Nubia Red Magic 5S القادم من Nubia يوم غد الثلاثاء هاتفًا مصممًا للألعاب في قلبه، ولكنه يملك أيضًا طموحات ليكون جهاز ألعاب منزلي.

بإستخدام إتصال لاسلكي منخفض الكمون، ستتمكن مع الهاتف Nubia Red Magic 5S من عرض اللعبة على جهاز التلفزيون أثناء عرض وحدة التحكم الإفتراضية على شاشة الهاتف. أعد فريق Nubia ست وحدات تحكم مختلفة لتتناسب مع أنماط الألعاب المختلفة، وستكون هناك خيارات تخصيص واسعة النطاق حتى تتمكن من إنشاء التخطيط الخاص بك لوحدة التحكم.

يذكر الملصق التشويقي حول هذه الميزة أنها ستدعم كلاً من 4K و 144Hz. من غير الواضح ما إذا كان ذلك يعني في وقت واحد. يمكن أن يقوم إصدار HDMI 2.1 الجديد بالتعامل مع ذلك، ولكنك ستحتاج إلى تلفزيون حديث جدًا.

من الواضح أنه سيكون هناك نوع من جهاز الإستقبال، والذي سيتم ربطه بالتلفزيون وسيتم توصيله بالهاتف عبر إتصال لاسلكي مثل Chromecast و WiGig، وما شابه ذلك. عمومًا، سنكتشف التفاصيل الكاملة يوم غد الثلاثاء إن شاء الله، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

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معدل إستجابة شاشة الهاتف Nubia Red Magic 5S للأوامر اللمسية هو 240Hz مما يعني أنها ستكون قادرة على الإستجابة لعمليات اللمس من المستخدم بسرعة كبيرة جدًا. أزرار الكتف ستكون أسرع مع العتاد المطور خصيصًا من قبل شركة Nubia والذي يسمح بمعدل إستجابة يصل إلى 320Hz.

ولحد الآن، نحن نعلم أن الهاتف Nubia Red Magic 5s سيأتي مع المعالج +Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع الذاكرة العشوائية LPDDR5، ومع الذاكرة الداخلية السريعة UFS 3.1. وعلاوة على ذلك، فقد علمنا في الأونة الأخيرة كذلك أن الهاتف Nubia Red Magic 5S سيصل مع نظام تبريد سيحتوي على طبقة تبريد فضية لأن الفضة توفر موصلية حرارية فائقة مما يؤدي إلى توفير خصائص تبريد فائقة. سيتعين علينا الإنتظار ونرى كيف سيعمل الهاتف بالفعل ولكننا لا نتوقع تحسنًا كبيرًا جدًا على مستوى نظام التبريد لمجرد إستخدام الفضة.

بخلاف ذلك، ما زلنا نفتقر إلى المواصفات والميزات الرئيسية للهاتف Nubia Red Magic 5S، ولكن وفقا للشائعات، من المتوقع أن يحمل معظم العناصر الموجودة في الهاتف Nubia Red Magic 5G. وتشمل هذه العناصر شاشة 144Hz، وما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، ومروحة التبريد المدمجة داخل الجهاز.