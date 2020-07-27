شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تبقى موظفيها يعملون من المنزل حتى صيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أن جوجل ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل لمدة عام كامل آخر على الأقل، ما يؤخر العودة إلى المكاتب، الذى كان مقررا نهاية هذا العام، ومن غير المتوقع أن يعود الموظفون فى عملاق البحث، الذين أُرسلوا للعمل من المنزل لأول مرة فى مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى المكاتب بأعداد كبيرة حتى يوليو 2021 على الأقل، وفقا لمجلة وول ستريت "Wall Street".

وخططت جوجل فى الأصل لإعادة فتح مكاتبها حول العالم، من الشهر الماضى لبعض الموظفين، مع عدم توقع عودة معظمهم حتى نهاية عام 2020، وستؤثر هذه الخطوة على ما يقرب من 200 ألف موظف حول العالم، حيث تأجلت جزئيا نظرا لعدم اليقين بشأن العام الدراسى القادم، وفقا لـ WSJ.

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وبحسب ما ورد، كُشف أن الرئيس التنفيذى لجوجل، ساندر بيتشاى، كان "متأثرا جزئيا بالتعاطف مع الموظفين الذين لديهم عائلات، للتخطيط لسنوات دراسية غير مؤكدة قد تنطوى على تعليمات فى المنزل، اعتمادا على الجغرافيا".

وطلبت جوجل من الموظفين سابقا الاستعداد للعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، مع العودة إلى المكاتب المقررة مبدئيا فى يناير، وأشارت عمالقة التكنولوجيا فى وادى السليكون الأمريكى، إلى أن العمل من المنزل قد يكون المعيار الجديد للمضى قدما.

كما قال الرئيس التنفيذى لـ"تويتر"، جاك دورسى، فى وقت سابق، إنه يتوقع اختيار بعض الموظفين التخلى عن الرحلات اليومية إلى المكتب للأبد، بينما قال رئيس "فيس بوك"، مارك زوكربيرج، إن نصف موظفى عملاق الشبكات الاجتماعية قد يعملون عن بُعد فى غضون الخمس إلى العشر سنوات القادمة.