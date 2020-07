ماذا نعرف عن One UI 2.5 واجهة سامسونج القادمة

واجهة One UI 2.5 هي الواجهة القادمة الجديدة لسامسونج و التي ننتظر اطلاقها مع اطلاق هاتف سامسونج القادم Galaxy Note 20. قطعت سامسونج طريقًا طويلًا من اجل تطوير واجهتها و لإيصالها الى هذه المرحلة المستقرة. بداية من TouchWiz الأولى. و مرورًا بـSamsung Experience الرائدة. حتى وصلت الى مرحلة One UI و واجهة One UI 2.1 الممتازة. و 2.5 هي الواجهة القادمة فماذا نعرف عنها؟. لنتحدث قليلًا

ماذا نعرف ؟

الواجهة ستطلق يوم اطلاق هاتف سامسونج الجديد

مؤتمر الشركة القادم في يوم 5 اغسطس لعام 2020

قد تصل الواجهة الى العديد من الأجهزة بواجهة One UI 2.1 عدا اجهزة Galaxy Note 9 و S9

واجهة One UI 2.5 قريبة جدًا

واجهة سامسونج الجديدة ستصدر مع هواتفها القادمة لتحمل مميزات جديدة من الشركة. غير واضح المميزات الجديدة ماهيتها و لكن بناء على تقارير عديدة فالواجهة ستحمل تحسينات على نظام ايمائات التنقل. و اضافة دعم هذا النظام على الـLaunchers المحملة من خارج الـGoogle play Store. مع الإعلانات التي يقال ان سامسونج تنوي اضافتها. و لكن لا اخبار عنها بشكل كبير.

بناء على الإحصائات فقد كره المستخدمون فكرة الإعلانات السيئة من سامسونج رغم ان الإعلانات كانت قليلة بعض الشئ في بداية الأمر. و لكن لازال المستخدمون مستاؤون من الإعلانات ولا شئ رسمي حول هل ستضيفها سامسونج في الواجهة ام لا.

الأجهزة المدعومة

بديهيًا فأول الأجهزة المدعومة هي عائلة Galaxy S20 و هناك تسريب بأن تطوير الواجهة لهم قد بدأ بالفعل. يليها عائلة Galaxy S10 و Note 10 فلم تنتهي مدة العامين من التحديثات بعد لهذه الأجهزة. و هواتف متوسطة عديدة منها هاتف Samsung Galaxy A71 و Samsung Galaxy A51 فقد حصلا على OneUI 2.1 منذ فترة قريبة فلا نستبعد حصولهما على One UI 2.5 ايضًا.

