تكنولوجيا: تسريبات جديدة تشير إلى خطط جوجل لإطلاق هاتف Pixel 4a في 3 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت على شبكة تويتر اليوم على أن جوجل في طريقها للإعلان عن هاتف Pixel 4a في حدث يعقد في 3 من أغسطس.

قامت عملاق البحث بتأجيل موعد إطلاق هاتفها المتوسط Pixel 4a لأكثر مرة الآن، إلا أن جوجل كشفت في بداية هذا الشهر عن طريق الخطأ عن صور رسمية لهاتف Pixel 4a، دون أن تقدم عملاق البحث موعد رسمي للإعلان عن الهاتف حتى الآن.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة اليوم عبر صفحة @jon_prosser على تويتر، حيث أشار إلى أن هاتف Pixel 4a سيتم الإعلان عنه بشكل مؤكد في 3 من أغسطس المقبل.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف Pixel 4a بقدرة بطارية 3140 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يضم الهاتف كاميرة واحدة في الجهة الخلفية للهاتف، في وحدة بتصميم مربع والتي تضم أيضاً فلاش LED.

كما يضم هاتف Pixel 4a ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً يأتي الهاتف بحجم 5.7 أو 5.8 إنش في الشاشة، كما تتميز الشاشة بحواف أقل سماكة من هاتف Pixel 3a.

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