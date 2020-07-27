الهاتف Black Shark 3S سيصل يوم 31 يوليو جنبًا إلى جنب مع نسخة Tencent

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة كوالكوم في الأونة الأخيرة عن المعالج +Snapdragon 865، مما أدى إلى حدوث سباق بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية حول من سيقوم بتحديث التشكيلة الخاصة بها أولاً. أعلنت Asus و Lenovo و Samsung بالفعل عن هواتف جديدة تستخدم هذا المعالج، ولكن بقية الشركات المصنعة لهواتف الألعاب ستتبعها عاجلاً وليس آجلاً.

نشر مدير العلامة التجارية الفرعية Black Shark التابعة لشركة Xiaomi منشورًا مشفرًا على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo من هاتف يُدعى Black Shark 3S واليوم حصلنا على موعد الإعلان الرسمي عنه والذي تم تحديده في يوم الجمعة 31 يوليو. وبغض النظر عن تاريخ الإعلان الرسمي، فقد إتضح الآن كذلك أنه سيتم إطلاق نسخة Tencent من هذا الهاتف، وسيتم تقديم وحدة منه إلى مستخدم Weibo عشوائي قام بإعادة نشر المنشور.

في العام الماضي، رأينا وصول الهاتف Black Shark 2 في شهر مارس، وحصل على ترقية مع الهاتف Black Shark 2 Pro في الصيف. نحن نتوقع حدوث شيء مماثل الآن، فالهاتف Black Shark 3S سيأتي على الأرجح مع المعالج +Snapdragon 865، ومع الذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.1، ومع شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

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الهاتف Black Shark 3 Pro الحالي جاء مع تقنية الشحن السريع بقوة 65W، ولكن بالنظر إلى حقيقة أن شركة Xiaomi طورت تكنولوجيا للشحن السريع بقوة 120W، فقد نرى تقنية الشحن السريع هذه تشق طريقها أيضًا إلى الهاتف Black Shark 3S.