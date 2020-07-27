شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه منفذ Thunderbolt؟ وما هى استخداماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك الأجهزة الإلكترونية حاليا العديد من المنافذ، والتى يأتى من ضمنها منفذ Thunderbolt، والذى يعتبر واحد من عائلات ربط الأجهزة الطرفية إلى الكمبيوتر عبر ناقل توسعة، وقد طور من قبل شركة إنتل إلى السوق بالتعاون التقني مع شركة أبل، وعرض تجاريا لأول مرة على تشكيلة أبل ماك بوك برو المحدثة في فبراير 2011، باستخدام نفس منفذ Mini DisplayPort.

منفذ Thunderbolt:

على الرغم من تسجيلها مبدئيا مع شركة أبل، إلا أن كامل حقوق العلامة التجارية لتكنولوجيا Thunderbolt مملوكة من قبل شركة إنتل، ولاحقا تم نقل التسجيل، وهو يعتبر منفذ هجين بين منفذ USB الناقل للبيانات والطاقة ومنفذ HDMI الناقل للصوت والصورة فيمكن اعتباره أول المنافذ شموليه للكمبيوتر، فيما يأتى الإصدار الثالث من منفذ Thunderbolt على شكل منفذ USB Type-C، والذى يعتبر‏ أسرع بأربع مرات من النسخة الاولى وأسرع بعشر مرات من USB 3.

على المستوى الأمنى:

يتيح هذا المنفذ مستوي منخفض جدا من الوصل للنظام، حيث أنه يستخدم ناقل منفذ الملحقات الإضافية السريع "PCI Express"، والذي هو ناقل التوسعة الرئيسي في النظم الحالية، وعلى الجانب الأخر يتيح منفذ Thunderbolt للمستخدمين الاتصال بالشاشة عن طريقة وصلة DisplayPort، وكذلك وصلات الـ منظومة العرض المرئي (VGA) والواجهة الرقمية المرئية (DVI) وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI) ووصلات أخرى.