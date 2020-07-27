شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع هندى: الهند حظرت 106 تطبيقات صينية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت الحكومة الهندية ما يصل إلى 47 تطبيقًا صينى جديد، مما رفع العدد الإجمالى لتطبيقات الهاتف المحمول المحظورة لكونها تضر بالمستخدمين فى الهند على حد وصف الحكومة إلى 106 تطبيق، وقال المصدر المطلع على التطوير أن 47 تطبيقًا صينيًا إضافيًا تم حظرها الآن كانت مستنسخات ومتغيرات من التطبيقات التى تم حظرها فى وقت سابق.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال المصدر لم تكن قائمة التطبيقات الإضافية التى تم حظرها متاحة على الفور، ولا توجد كلمة رسمية فى هذا الشأن حتى الآن، وفى وقت سابق من يوم 29 يونيو، حظرت الحكومة 59 تطبيقًا صينيًا، قائلة إنها تضر بسيادة البلاد وسلامتها وأمنها.

وقالت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية إنه تم حظر التطبيقات لأنها تضر بسيادة الهند وسلامتها ودفاعها، فيما كشف تقرير آخر أن حوالى 300 مليون مستخدم فريد فى الهند "ما يقرب من ثلثى مستخدمى الهواتف الذكية فى البلاد" قاموا بتنزيل تطبيق صينى، وفقًا لتقديرات الصناعة.

وقال مسؤولون تنفيذيين فى شركة الهاتف المحمول إنه مع عدم اليقين بشأن الشركات الصينية - بالنظر إلى التحركات الحكومية الأخيرة بشأن تقكيك الاستثمارات أو استيراد شحنات عبر الحدود - قد يختار المشترون "رهانات أكثر أمانًا"، وفى الوقت نفسه، عرضت منصة TikTok الصينية للفيديو القصير إنشاء مركز هندسى لتصميم وتطوير المنتجات فى الهند، فى حين كررت خطتها لإنشاء مركز بيانات محلى فى رسالة إلى الحكومة الهندية، حسبما قال مسؤولون كبار.