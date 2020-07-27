تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم ومواصفات أجهزة Galaxy Tab S7 و Galaxy Tab S7 Plus اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم تصميم ومواصفات جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي، حيث تقدم سامسونج هذا الإصدار بحجم 12.4 إنش في الشاشة، مع معدل تحديث 120Hz، كما يضم بطارية بقدرة 10090 mAh، ورقاقة معالج Snapdragon 865 Plus.

جاءت الصور الإعلامية الرسمية اليوم لجهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S7 Plus لتستعرض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي في 5 من أغسطس.

تنطلق سلسلة أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية الشهر المقبل باثنان من الإصدارات الجديدة التي تشمل Galaxy Tab S7 Plus، وGalaxy Tab S7، حيث يدعم كلا الإصدارين رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع كاميرة مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

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مواصفات أجهزة Galaxy Tab S7 Plus وGalaxy Tab S7 القادمة من سامسونج

يتميز جهاز Galaxy Tab S7 Plus بحجم 12.4 إنش ودقة عرض 2800 في 1752 بيكسل، في شاشة WQXGA بمعدل تحديث 120Hz وSuper AMOLED.

يتميز جهاز Galaxy Tab S7 بحجم 11 إنش في الشاشة بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، في شاشة WQXGA، و LTPS TFT بمعدل تحديث 120Hz.

رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus بدقة تصنيع 7 نانومتر، وكرت شاشة Adreno 650.

نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، مع دعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

نظام تشغيل Android 10 وواجهة One UI.

كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f / 2.0، وكاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة وفتحة عدسات f/2.2.

كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

يتميز جهاز Galaxy Tab S7 Plus بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

يتميز جهاز Galaxy Tab S7 بمستشعر للبصمة في إطار الجهاز.

يضم كلا الجهازين عدد 4 من المكبرات الصوتية بشهادة AKG، مع تقنية Dolby Atmos.

قلم S يدعم تقنية البلوتوث، مع بطارية بقدرة 0.35 mAh.

قياسات جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي 285 في 185 في 5.7مم، ووزن 590 جرام.

قياسات جهاز Galaxy Tab S7 اللوحي 253.8 في 165.4 في 6.34 مم، ووزن 495 جرام.

تدعم الأجهزة شبكات 5G SA/NSA، و 4G LTE، و WiFi 802.11 ax،و Wi-Fi Direct، وتقنية البلوتوث 5.1، مع منفذ USB C.

كما يضم جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي بطارية بقدرة 10090 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كما يضم جهاز Galaxy Tab S7 اللوحي بطارية بقدرة 7040 mAh ، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كما تنطلق أجهزة Galaxy Tab S7 Plus، وGalaxy Tab S7 بألوان الأسود Mystic، والبرونزي Mystic، وأيضاً الفضي Mystic، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر في مؤتمر Unbacked في 5 من أغسطس.

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