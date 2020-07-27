تكنولوجيا: هواوي تكشف رسمياً عن هاتف Maimang 9 5G بمعالج Dimensity 800 وسعر 342 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسمياً اليوم عن هاتف Maimang 9 5G الذي ينطلق بمعالج Dimensity 800، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع سعر 342 دولار تقريباً.

يتميز هاتف Maimang 9 5G بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FHD بلس، أو بدقة 1080 في 2400 بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 90.33% من إطار الهاتف، بأبعاد 20:9، أيضاً تضم الشاشة كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

ويضم هاتف Maimang 9 5G رقاقة معالج Dimensity 800 من MediaTek، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 256 جيجا بايت.

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أيضاً يأتي هاتف Maimang 9 5G بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMIUI 10.1، كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.89، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة بفتحة عدسات f/2.2، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير بفتحة عدسات f/2.4.

هواوي تقدم هاتف Maimang 9 5G بألوان متدرجة، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، وبطارية بقدرة 4300 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

ويتميز الهاتف بقياسات 170 في 78.5 في 8.9مم، مع وزن 212 جرام، كما يدعم هاتف Maimang 9 5G الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/ NSA، ويتوفر الهاتف في السوق الصيني بدءاً من 7 من أغسطس بألوان الوردي، الأخضر وأيضاً الأسود.

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