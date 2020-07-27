هيئة تنظيمية صينية تؤكد لنا قدوم Galaxy A42 مع بطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - الشائعات الأولية حول الهاتف Galaxy A42 إقترحت أنه سيكون أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في تشكيلة هواتف سامسونج. الآن بعد مرور نحو شهر على ذلك، علمنا أنه تمت المصادقة على هذا الهاتف من قبل الهيئة الصينية CCC مما يكشف لنا عن سعة بطارية الهاتف.

شهادة المصادقة الممنوحة للهاتف Galaxy A42 من قبل الهيئة الصينية تقول أن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 4860mAh، ولكن السعة الفعلية لهذه البطارية على الأرجح هي 5000mAh. وبطبيعة الحال، هذه البطارية الضخمة ستكون مثالية لهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G التي تتطلب مزيدًا من الطاقة مقارنة مع هواتف 4G LTE.

وبغض النظر عن البطارية، فقد تردد كذلك في الفترة الماضية أن الهاتف Galaxy A42 سيضم ذاكرة داخلية بحجم 128GB، وسيظهر على الأرجح في العام 2021، وقد يظهر في البداية كهاتف يدعم شبكات 4G فقط في الأسواق حيث لا تتوفر شبكات 5G حتى الآن.