الـ Galaxy Note20 Ultra سيحصل على غطاء واقي مطلي بطلاء مضاد للميكروبات

فاطمة أيت طالب - دبي - إليكم اليوم إشاعة أخرى حول تشكيلة Galaxy Note 20 Series القادمة من سامسونج. هذه الإشاعة الجديدة لا تتمحور حول العتاد أو التصميم أو السعر أو موعد الإطلاق، وإنما تتمحور حول الملحقات. كجزء من محاولتها للإستفادة من جائحة COVID-19 المستمرة، أوضح مصدر مرموق جدًا أن شركة سامسونج ستقوم بإطلاق غطاء واقي للهاتف Galaxy Note 20 Ultra يحتوي على ” طلاء مضاد للميكروبات “.

تظهر الصورة المسربة أعلاه ثلاث أغطية واقية بألوان مختلفة، ولكن نظرًا لوجودها في العلبة، فلا يمكننا معرفة المادة المصنوعة منها بالفعل. يمكن أن يكون نوعًا من القماش أو الجلد مع الطلاء المذكور. يمكننا أيضًا أن نرى أن هناك شريطًا شفافًا على الغطاء العلوي حتى تتمكن من التحقق من الوقت والإشعارات في لمحة.

للآسف، لم يتم تقديم أي معلومات أخرى، لذلك سنضطر إلى الإنتظار ونرى ما الذي يحدث مع ” الطلاء المضاد للميكروبات “.

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