شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Duo يتيح الآن للمستخدمين تفعيل "فلاتر الواقع المعزز" قبل بدء مكالمة فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم تطبيق المكالمات Google Duo الكثير من "الفلاتر" الممتعة عندما تكون فى مكالمة فيديو، ولكن فى الوقت الحالى يمكن تطبيقها فى المكالمات الجارية فقط، إلا أنه مع أحدث إصدار من التطبيق، فمن الممكن اختيار تأثير قبل أن يستجيب الشخص الآخر، كمفاجأة ممتعة بالنسبة لهم.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، يبدو أن الميزة قد تم طرحها من جانب الخادم، وستصل للمستخدمين مع الإصدار 94 من Duo، لكن من المحتمل أن يكون متاحًا فى الإصدارات الأقدم أيضًا، حيث كل ما يحتاجه المستخدم هو اختيار جهة اتصال، والضغط لبدء مكالمة فيديو، وسترى أيقونة التأثيرات فى أسفل اليمين، حيث كل ما يحتاجه المستخدم هو اختيار أحد التأثيرات، وتتضمن بعض الإضافات الأخيرة قبعة تخرج ونمر قوس قزح وغيرها من فلاتر الواقع المعزز.





وسيتم تطبيق التأثير خلال رنين المكالمة، وقبل أن يجيب الشخص الآخر، وإذا قمت بتمكين Knock Knock، فهذا يعنى أنهم سيرون الوجه الممتع قبل التقاط المكالمة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون لديهم مفاجأة لطيفة عندما يجيبون، ورغم أن هذا ليس تغيير كبير، ولكنه سيكون من الممتع تجربة عند الاتصال بالأطفال أو أفراد العائلة الأكبر سنًا، لإحضار الابتسامة على وجوههم عندما يجيبون.