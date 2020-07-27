شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عقد جلسة رؤساء شركات التكنولوجيا أمام الكونجرس بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الكونجرس الأمريكى تحديد موعد عقد جلسة الاستماع الكبرى للجنة التقنية بمكافحة الاحتكار مع عمالقة التكنولوجيا فى مجلس القضاء الأمريكى، وذلك بعدما كان من المقرر عقدها اليوم، حيث أكدت اللجنة أنه تم تأجيل جلسة الاستماع إلى 29 يوليو الساعة 12 مساءً بالتوقيت الشرقي، ومن المحتمل أن تجد البث المباشر لجلسة الاستماع على قناة اللجنة على يوتيوب.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فستشهد جلسة الاستماع الرؤساء التنفيذيون لشركة أمازون وأبل وجوجل وفيس بوك على الهيمنة المزعومة لشركاتهم في المساحات عبر الإنترنت، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي سيشهد فيها جميع الرؤساء التنفيذيين الأربعة في جلسة استماع واحدة "وإن كان ذلك بسبب الوباء تقريبًا"، وستكون المرة الأولى التي يشهد فيها رئيس أمازون جيف بيزوس في الكونجرس.

فيما لن يقدم قادة الشركة بالضرورة كشفًا كبيرًا، فكما رأينا مع شهادة مارك زوكربيرج في 2018، فمن غير المرجح أن تغير الشركات رسالتها بطريقة مهمة، وفي هذه الحالة، من المحتمل أن يرفضوا المخاوف من أنهم يمتلكون الكثير من السلطة على جوانب معينة من الإنترنت ومنصاتهم، ومع ذلك، يمكن للجنة أن تجد الشهادة مفيدة لتحديد نتيجة تحقيقها.