تكنولوجيا: vivo تستعد لإطلاق هاتف vivo S7 في 3 من أغسطس بتصميم نحيف جداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة vivo لإطلاق إصدار جديد من هواتف 5G خلال الشهر المقبل بعنوان vivo S7، ولقد رصد ملصق إعلاني للهاتف الذي يأتي بتصميم نحيف جداً.

ينطلق هاتف vivo S7 في 3 من أغسطس بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، كما يضم كاميرة أمامية مزدوجة بدقة 44 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية في وحدة بتصميم مربع في الجهة الخلفية.

وتؤكد شركة vivo في حملة هاتف vivo S7 الترويجية على أن هذا الإصدار سيتميز بتصميم فائق النحافة بين إصدارات 5G المنافسة في الأسواق حتى الآن.

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من جانب أخر لا تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم بارز في الجهة الخلفية من هاتف vivo S7، كما أشارت التسريبات التي نشرت في وقت سابق على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يأتي الهاتف بوزن 170 جرام.

أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف vivo S7 يأتي بنفس مواصفات الشاشة التي قدمت في هاتف Oppo Reno4، أي أن الهاتف يضم شاشة OLED بحجم 6.43 إنش، مع كاميرة أمامية مزدوجة، إلا أن التسريبات إختلفت حول تصميم الكاميرة الأمامية ما بين تصميم ثقب الشاشة، أو تصميم بنتوء عريض في الشاشة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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