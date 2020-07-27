تكنولوجيا: ملصق إعلاني يكشف عن مواصفات وتصميم هاتف هواوي القادم Maimang 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان قريباً عن هاتف Maimang 9، ولقد كُشِف عن مواصفات هذا الإصدار من خلال مجموعة من ملصقات إعلانية رصدت مؤخراً.

نشرت التسريبات المصورة الخاصة بالملصقات الإعلانية لهاتف Maimang 9 على Weibo مؤخراً، حيث تقدم هواوي الهاتف بشاشة مميزة بحجم 6.8 إنش وجودة عرض full HD، كما يأتي هذا الإصدار بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA.

وينطلق هاتف Maimang 9 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما رصد الهاتف في التسريبات السابقة بنموذج رقم TNN-AN00، كما تم تأكيد دقة العرض في الشاشة 2400 في 1080 بيكسل، أيضاً يضم الهاتف مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة.

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كما يضم هاتف Maimang 9 مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم بطارية بقدرة 4300 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

يذكر أن التسريبات لم توضح حتى الآن الرقاقة المستخدمة في هاتف Maimang 9، حيث من المتوقع أن يضم رقاقة Kirin أو رقاقة Dimensity، كما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بسعر 285 دولار تقريباً.

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