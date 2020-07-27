تكنولوجيا: تسريبات تؤكد خطط HMD للإعلان عن هاتفي NOKIA 7.3 وNOKIA 6.3 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة HMD كلاً من هاتفي Nokia 6.3 وNOKIA 7.3 مؤخراً، حيث ظهر كلا الهاتفين في قاعدة بيانات Radio Equipment الكندية، مع توقعات بالإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات قريباً.

واجهت شركة HMD الكثير من العقبات في إطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تأجيل إطلاق هواتف Nokia 6.3، وNokia 7.3 وأيضاً Nokia 9.3 PureView دون تحديد موعد للإعلان الرسمي عن هذذ الإصدارات حتى الآن.

واليوم عادت التسريبات لتسلط الضوء على كلاً من هاتفي Nokia 6.3 وNOKIA 7.3 بعد أن تم رصد الهاتفين في قاعدة بيانات Radio Equipment الكندية، حيث أعتمد الهاتفين إستعداداً للإعلان الرسمي.

ولقد أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن هذه الإصدارات تنطلق رسمياً في الربع الأول من 2021، إلا أن ظهور Nokia 6.3 وNOKIA 7.3 يؤكد على خطط HMD للإعلان قريباً عن هذه الإصدارات.

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أيضاً رصدت هواتف Nokia 6.3 وNOKIA 7.3 وأيضاً Nokia 2.4 في قاعدة بيانات إحدى الوكالات الروسية، كما رصد هاتف Nokia 8.3 5G الذي أعلن عنه في وقت سابق إلا أنه لا يتوفر في الأسواق حتى الآن، حيث بدأت HMD في تلقي طلبات الحجز المسبق لهذا الإصدار الآن في السوق الأوروبي والمملكة المتحدة.

يذكر أن هاتف Nokia 2.4 ينطلق قريباُ برقاقة معالج MediaTek Helio P22 بثماني من الأنوية، كما يعرف الهاتف الآن برمز Wolverine، بينما يأتي Nokia 7.3 5G لاحقاً بمستوى تسعير جيد في هواتف 5G.

كما يعد هاتف Nokia 6.3 أحد الإصدارات المتوسطة من الشركة،حيث يضم رقاقة معالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675، مع كاميرة رباعية بعلامة Zeiss التجارية، لذا نترقب تفاصيل جديدة حول موعد إطلاق هذه الإصدارات رسمياً.

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