أمازون تريد منك إعادة إستخدام علبها لصنع أشياء رائعة وممتعة

فاطمة أيت طالب - دبي -

إذا قمت بشراء بعض الأشياء عبر الإنترنت في الماضي، وخاصة من أمازون، فمن المحتمل أنه ينتهي بك المطاف مع الكثير علب الكرتون الفارغة وغير المستخدمة. يمكنك التخلص منها أو إعادة تدويرها، ولكن ماذا لو كنت تستطيع إعادة إستخدامها بالفعل لصنع شيء آخر منها؟ هذا شيء تريد أمازون تجربته.

وبحسب الشركة، فقد صرحت بالقول : ” التغليف المستدام يمثل أولوية قصوى في أمازون. نحن نستخدم مواد تغليف أقل، ونعمل على تقليص العبوات لتناسب ما تطلبه كثيرًا. قام فريق المهندسين لدينا بحساب كمية المواد التي يمكننا إزالتها من الصناديق الورقية مع ضمان تسليم المنتجات من دون أضرار “.

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تحقيقًا لهذه الغاية، أدرجت أمازون أيضًا العديد من الأشياء المختلفة التي يمكنك القيام بها مع صناديق أمازون الخاصة بك، إذا كنت تميل إلى المحاولة. إحدى الأفكار التي إقترحتها أمازون هي أنه إذا كان لديك أطفال، فربما يمكنك إستخدام هذه الصناديق لبناء قلعة بها. تقترح الشركة أيضًا أنه يمكنك تحويل صناديقها إلى مسكن للقطط، أو طاحونة هوائية للجولف المصغر، أو صاروخ، أو حتى زي روبوت.

هذه أفكار ممتعة ويمكن أن توضح للناس كيف يمكنهم الإستفادة من هذه الصناديق أكثر من المعتاد. إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيفية القيام بهذه الأشياء، فإنتقل إلى موقع أمازون على شبكة الإنترنت للحصول على التفاصيل.