حواسيب Mac المستقبلية ستحصل على خاصية التعرف على الوجه Face ID

فاطمة أيت طالب - دبي - مع وصول خاصية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه Face ID إلى هواتف iPhone ولوحيات iPad، فنحن نفترض بأن الأمر كان مجرد مسألة وقت قبل أن تنقل آبل الميزة إلى حواسيب Mac. بعد كل شيء، قامت الشركة بدمج مستشعر البصمة Touch ID في حواسيب MacBook الخاصة بها، فلماذا لا تقوم بتضمين Face ID في هذه الأجهزة أيضًا؟ الخبر السار هو أن ذلك سيحدث قريبًا.

وفقا للقائمين على موقع 9to5Mac، فقد وجدوا دليلاً في الشفرة المصدرية لنظام MacOS Big Sur يشير إلى أن شركة آبل ستقوم بجلب الكاميرا الثلاثية الأبعاد TrueDepth إلى حواسيب Mac الخاصة بها. لا تذكر التعليمات البرمجية بشكل صريح TrueDepth أو Face ID، ولكنها تذكر ” PearlCamera “، وهو نفس الإسم الرمزي الذي تُطلقه آبل داخل الشركة على كاميرا TrueDepth قبل أن تكشف عنها لأول مرة في العام 2017.

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كانت هناك تعليمات برمجية أخرى مثل ” FaceDetect ” و ” BioCapture ” مما يجعلها تبدو وكأنها خاصية Face ID من أجل حواسيب Mac. ومع ذلك، أوضح موقع 9to5Mac أن عملية التنفيذ لا تزال في مراحلها الأولى، لذا هناك فرصة أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى هذه التقنية في حواسيب Mac.

من المقرر أن تقوم شركة آبل بإطلاق حواسيب Mac جديدة قبل نهاية العام، وبعضها سيضم معالجات آبل الخاصة التي تستند على معمارية ARM. لسنا متأكدين مما إذا كانت خاصية Face ID هذه ستكون حصرية لهذه الحواسيب بالذات أو ما إذا كانت ستكون متوفرة لجميع الحواسيب، ولكن سيتعين علينا الإنتظار لنرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.