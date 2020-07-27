تويتر قد تكون مهتمة بتبني نظام الإشتراك في شبكتها الإجتماعية

فاطمة أيت طالب - دبي - العديد من الخدمات مثل تويتر والفيسبوك متوفرة للإستخدام مجانًا. الطريقة التي تجني بها هذه الخدمات الأموال هي من خلال بيع الإعلانات، ولكن يبدو أن تويتر تريد البدء في إستكشاف بدائل أخرى، خاصة مع إنخفاض عائدات الإعلانات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وباء فيروس كورونا الذي تسبب في توقف العديد من الأنشطة التجارية.

لذا، كيف ستحصل تويتر على الأموال بخلاف الإعلانات؟ وفقا للرئيس التنفيذي لشركة تويتر، السيد Jack Dorsey، يبدو أن الشركة تفكر على ما يبدو في تبني نظام الإشتراك. ووفقا لـ Jack Dorsey، فقد صرح بالقول : ” نريد أن نتأكد من أن أي خط جديد من الإيرادات يُكمل أعمالنا الإعلانية. نعتقد أن هناك عالمًا يكون فيه الإشتراك مُكملاً، حيث التجارة مُكملة، وحيث مساعدة الأشخاص يدير جدار الدفع… نعتقد أنه مُكمل “.

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من غير الواضح كيف يعمل نظام الإشتراك هذا وكيف يمكن أن يكون مختلفًا عن النظام المجاني العادي. مفهوم الإشتراك ليس جديدًا تمامًا. قبل عدة سنوات، تردد أن تويتر كانت تفكر في إطلاق خدمة متقدمة يمكنها فتح ميزات إضافية قد يرغب بعض المستخدمين في دفع ثمنها.

ربما يمكن لنظام الإشتراك أن يفتح ميزات مثل القدرة على تحرير تغريداتك. على أي حال، يبقى أن نرى ما إذا كانت تويتر ستمضي قدمًا في هذا الأمر أم لا، ولكن هذا شيء تبحث فيه الشركة.