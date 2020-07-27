وذكرت صحيفة "Durov Code" أنه من أجل استخدام هذه الوظيفة الجديدة، يجب تحديث التطبيق عبر App Store، وبعد ذلك النقر فوق رمز الإعدادات عشر مرات لفتح قائمة التصحيح، ثم تنشيط وظيفة الميزة التجريبية، كما يجب التأكد من أن هذه الخاصية مفتوحة عند المحاور.
وتطبيق "تيليغرام" (Telegram) هو عبارة عن تطبيق للتراسل الفوري، مجاني ومتعدد المنصات، ويُركز على الناحية الأمنية.
وتطبيق "تيليغرام" (Telegram) هو عبارة عن تطبيق للتراسل الفوري، مجاني ومتعدد المنصات، ويُركز على الناحية الأمنية.
ويمكن لمستخدمي "تيليغرام" تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية، بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزة جديدة من تيليغرام على غرار واتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.