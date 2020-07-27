شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تطرح الجيل الجديد من نظارة Oculus Quest فى 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات جديدة عن صورة قيل إنها لنظارة الواقع الافتراضي Oculus Quest القادمة من فيس بوك، حيث كشف التقرير أن موعد الكشف الرسمي عنها في 15 سبتمبر المقبل، فيما قد كشف تقرير سابق عن صورة على منصة Reddit تظهر تصميم نموذجي لنظارة الواقع الافتراضي القادمة مما يزيد من دقته بشكل عام.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فإن الصورة المسربة تكشف عن شكل نظارة الواقع الافتراضي Oculus Quest إلا أنه لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن على هذه الصور أو أيها هو الأقرب للواقع الذي ستكون عليه عند الإطلاق، فيما أضافت الشركة تحسينات على تصميم العدسات وإلغاء المسافة الفاصلة بينهما وجعل الواجهة الداخلية عبارة عن شاشة LCD واحدة.

فيما يتوقع أن تأتى الشاشة بمعدل تحديث 90 هيرتز أو 120 بدلاً من 72 هيرتز المتوفر فى النسخة الحالية فى السوق، كذلك فقد شملت التسريبات أذرع التحكم التى طرأ عليها تغييرات فى التصميم كما تظهر الصورة المسربة باعتماد أذرع تحكم تدعم اللمس ومشابهة لـRift CV1.

جدير بالذكر صرحت شركة فيس بوك فى أوائل فبراير الماضى أن إنتاج نظارة الواقع الافتراضى الخاصة بها Oculus سيتأثر بانتشار فيروس كورونا الأخير فى الصين، والذى أثر على الشركات التى تعتمد على خطوط الإمداد الصينية، فقال متحدث باسم فيس بوك فى وقت سابق: "بسبب فيروس كورونا بدأنا فى اتخاذ احتياطات السلامة الإضافية التي ضاعفت هذه المشكلة وهذا هو السبب في أننا نتوقع تأثيرًا إضافيًا على الإنتاج".