تكنولوجيا: شاومي تحدد 31 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف Black Shark 3S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شاومي يوم 31 من شهر يوليو الجاري للإعلان الرسمي عن هاتفها المخصص للألعاب Black Shark 3S، وهو إصدار أخر من الهواتف المميزة برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus الجديدة.

تعقد شركة شاومي مؤتمرها القادم في السوق الصيني لكشف النقاب عن إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب بعنوان Black Shark 3S، حيث تقدم الشركة هذا الإصدار بترقية جديدة عن الإصدار السابق.

كانت شركة شاومي قد أطلقت كلاً من هاتفي Black Shark 3 وBlack Shark 3 Pro خلال شهر مارس الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Black Shark 3S.

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ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Black Shark 3S برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، مع أبعاد 20:9 ومعدل تحديث في الشاشة 90Hz.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Black Shark 3S بترقية في إعدادات الكاميرة، مع نظام تبريد سائل متطور وبعض التغييرات الأخرى في التكوينات الداخلية للهاتف، بينما لن يطرأ تغيير كبير على التصميم الخارجي للهاتف.

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