إكتشاف أدلة جديدة في نظام iOS 14 التجريبي تؤكد قدوم iPhone 12 صغير الحجم

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا للشائعات، من المقرر أن تقوم شركة آبل بإطلاق أربع طرازات من iPhone هذا العام. المثير للإهتمام هو أن أحد الطرازات سيأتي بأبعاد أصغر ومع شاشة بحجم 5.4 إنش، في حين ستصل الطرازات المتبقية مع شاشات بأحجام 6.1 إنش و 6.8 إنش. بإستثناء iPhone SE، لم تقم شركة آبل بإطلاق iPhone رائد بهذه الأبعاد الصغير لفترة من الوقت.

بطبيعة الحال، هذه شائعات ولا يجب وضع الكثير من الثقة فيها، ولكن وفقا لموقع 9to5Mac، فقد إكتشف بعض الأدلة التي تشير إلى أن مثل هذا iPhone يمكن أن يكون قيد التطوير. من بين هذه الأدلة نذكر ميزة Display Zoom والتي يبدو أنها تشير إلى دقة أقل يمكن أن تكون مخصصة لطراز 5.4 إنش من iPhone 12.

Advertisements

وفي حالة إذا لم تسمع عنها من قبل، فإن Display Zoom هي إحدى ميزات iOS التي تجعل النصوص والأيقونات كبيرة. يتم ذلك عن طريق خفض الدقة إلى أصغر iPhone، لذلك على سبيل المثال، أثناء إستخدامها في iPhone XS Max أو iPhone 11 Pro Max، فهي تقوم بتحويل الدقة الأصلية إلى 5.8 إنش.

في حين أن هذا لا يضمن بأي حال وجود هاتف iPhone صغير قيد التطوير، إلا أنه يقدم حجة مُقنعة جدًا. يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة في الوقت الحالي، ولكن سيتعين علينا الإنتظار حتى شهر سبتمبر أو أكتوبر عندما يتم الإعلان عن هواتف iPhone الجديدة للحصول على تأكيد رسمي.