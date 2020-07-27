شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة حماية رسائلك على ماسنجر ببصمة Face ID والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمعالجة مخاوف الأمان، أضاف فيس بوك ميزة أخرى إلى تطبيق ماسنجر التابع له، حيث أضاف فيس بوك طبقة إضافية من الأمان إلى تطبيق ماسنجر والتي تتيح الآن للمستخدمين قفل التطبيق بالكامل، حيث سيمنع هذا الوصول غير المصرح به إلى التطبيق وبياناته كلما سلمت هاتفك إلى شخص آخر لأي سبب.

ويطلق فيس بوك على الميزة الجديدة اسم App Lock وهو متاح حاليًا لمستخدمي أيفون وiPad فقط، ومن المتوقع أن تقوم شركة التواصل الاجتماعي العملاقة بتوسيع الميزة إلى إصدار أندرويد قريبًا، ومع ذلك، إذا كنت من مستخدمي أيفون أو iPad وتريد تمكين الميزة في تطبيق ماسنجر الخاص بك، فاتبع دليلنا المفصل خطوة بخطوة:

قبل متابعة الخطوات، تأكد من تحديث تطبيق ماسنجر إلى أحدث إصدار متاح من خلال زيارة متجر تطبيقات أبل، وتأكد أيضًا من تثبيت أحدث إصدار من iOS وiPadOS على أجهزتك المعنية.

1. افتح تطبيق ماسنجر على جهاز iPhone أو iPad.

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2. اضغط على صورة الملف الشخصي من أعلى اليسار

3. توجه إلى الخصوصية واضغط على خيار قفل التطبيق.

4. ثم اضغط على طلب Face ID أو طلب Touch ID بناءً على iPhone أو iPad الذي تستخدمه.





5. حدد الإطار الزمني لقفل التطبيق بعد مغادرته.

سيتم قفل التطبيق تلقائيًا بعد الإرشادات المحددة.