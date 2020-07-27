شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف طرق مشاهدة إطلاق مستكشف ناسا إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مستكشف المريخ التابع لوكالة ناسا، الذى يسمى Perseverance، للإطلاق قريبا يوم الخميس الموافق 30 يوليو، وسيتم نقل البث مباشرة عبر الإنترنت وكذلك على التلفزيون والكابل والأقمار الصناعية ويمكن الدخول في الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من المقرر أن تنطلق في 30 يوليو الساعة 7:50 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1150 بتوقيت جرينتش) على صاروخ United Launch Alliance Atlas V من Space Launch Complex 41 في محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.

وفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، ستطلق البعثة المستكشف إلى Jezero Crater على سطح المريخ ، حيث من المتوقع أن تهبط Perseverance في 18 فبراير 2021 بعد رحلة لمدة سبعة أشهر.

يمكنك مشاهدة إطلاق مستكشف المريخ مباشرة على الصفحة الرئيسية لموقع Space.com، مقدمة من NASA TV، بدءًا من الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1100 بتوقيت جرينتش).

كما يوجد البث الشبكي المباشر لناسا على موقعها الرسمى، والذي سيشمل بعض اللحظات من وراء الكواليس للمهمة، والذى لن يكون المكان الوحيد الذي يمكنك فيه الاستمتاع بالإطلاق.

ابتكرت الوكالة عددًا من الطرق التي يمكن لأي شخص أن يشارك في الحدث من المنزل على الويب حتى 30 يوليو، وكيفية الانضمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس فقط الموقع الرسمي، فتدعو وكالة ناسا الجمهور للمشاركة عبر الإنترنت ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل مشاهدة الإطلاق.

كما تستضيف الوكالة الحدث افتراضيًا، وتطلق مرشحات الواقع المعزز الممتعة على تطبيقات الوسائط الاجتماعية، فيمكنك العثور على فلاتر الواقع المعزز من انستجرام للمريخ، ومجموعات أدوات تعليمية وممتعة للطلاب.

يمكنك حتى المشاركة في الإطلاق في الواقع الافتراضي مع بث إطلاق VR مع Oculus على فيس بوك، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استكشاف المركبة بالأبعاد الثلاثية باستخدام أداة ناسا التفاعلية التي تتيح لك الاقتراب والشخصية مع المركبة المتجولة المريخية.

كما أنه على وسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم الوكالة هاشتاج #CountdownToMars للاحتفال بالحدث.

قال مدير وكالة ناسا للاتصالات بيتينا إنكلان: "سجل أكثر من 112000 شخص ضيوفنا الافتراضيين لإطلاق رحلة تجريبية لـ SpaceX Demo-2 من وكالة ناسا في مايو، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها الوكالة هذا النوع من تجربة الإطلاق للجمهور".

وأضاف إنكلان: "نأمل أن ينضم إلينا المزيد من الأشخاص ونحن #CountdownToMars!"

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وجدير بالذكر، أنه من خلال هذه المهمة، ستنزل مركبة الهبوط بالمظلة وصولاً إلى موقعها على المريخ، ومن المقرر أن تقضي عامين تقريبًا من الأرض تدور حول سطح المريخ وتستكشفه.

بينما تبدأ تغطية الإطلاق في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1100 بتوقيت جرينتش) ، ستحصل وكالة ناسا على تغطية على تلفزيون وكالة ناسا طوال الأسبوع، وهذا هو الجدول الزمنى للبث:

الاثنين ، 27 يوليو (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة)

1 م - مؤتمر صحفي قبل الإطلاق

الساعة 00/15 - ملخص هندسة المريخ / العلوم

الثلاثاء 28 يوليو

2 مساءً- المريخ.. إحاطة عودة العينة

4 مساءً – مهمة المريخ والتمهيد لوصول البشر

الخميس 30 يوليو

الساعة 7 صباحًا - بث إطلاق Perseverance

11:30 صباحًا - مؤتمر صحفي بعد الإطلاق