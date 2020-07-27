شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. نصائح للاستفادة من Zoom وابتكار مواقف كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "theverge"، فإنه على مدى الشهرين الماضيين، تمكنت العديد من المسلسلات الكوميدية التلفزيونية من تناول أزمة الحجر الصحي، والتي تتميز دائمًا بشخصياتها التي تتصارع مع طريقة الحياة عن بعد، لذا يمكن الاستفادة منها والحصول على بعض النصائح المستوحاة من هذه المسلسلات، فيما يلى كما عرضها موقع TheVerge الأمريكى:

دع الناس يعرفون كيف تشعر حقًا التواصل الاجتماعي عبر كاميرا الويب أمر فظيع لأنه يجعل الأشخاص أصغر حجمًا، وأقل بكثير مما هم عليه، إذا كنت ستقضي وقتًا ممتعًا، فيجب عليك القيام ببعض العمل لبث المشاعر التي لديك من أجلهم، وأن تحكى المواقف البسيطة بمشاعرها وإن كانت بطريقة مضحكة. Advertisements







لا تكن طموحًا جدًا لا تكن طموحًا جدًا من الصعب بالفعل ابتكار موقف كوميدى عن بعد، فبالرغم من أن عليك الاستفادة من برامج الفيديو والتعامل بشكل طبيعى مع الأخرين، إلا أنها فى النهاية مجرد برامج افتراضية، فالتعامل الطبيعى من البشر وجها لوجه لا يمكن مقارنته بمثل هذه البرامج.

مناقشة الالتزام بالحجر الصحىلعل المميز بخصوص هذا الأمر، هو أن البعض يأخذ الحجر الصحي على محمل الجد، والبعض الآخر لا يأخذ الأمر على محمل الجد على الإطلاق، والبعض الآخر أكثر تراخيًا قليلاً، في محاولة لإخفاء مدى الاحتياطات القليلة التي اتخذوها، فإن لم الشمل المعد جيدا يؤثر فلى خلق مواقف مضحكة والاستمتاع بالوقت.