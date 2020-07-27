شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. نصائح للاستفادة من Zoom وابتكار مواقف كوميدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقا لما ذكره موقع "theverge"، فإنه على مدى الشهرين الماضيين، تمكنت العديد من المسلسلات الكوميدية التلفزيونية من تناول أزمة الحجر الصحي، والتي تتميز دائمًا بشخصياتها التي تتصارع مع طريقة الحياة عن بعد، لذا يمكن الاستفادة منها والحصول على بعض النصائح المستوحاة من هذه المسلسلات، فيما يلى كما عرضها موقع TheVerge الأمريكى:
التواصل الاجتماعي عبر كاميرا الويب أمر فظيع لأنه يجعل الأشخاص أصغر حجمًا، وأقل بكثير مما هم عليه، إذا كنت ستقضي وقتًا ممتعًا، فيجب عليك القيام ببعض العمل لبث المشاعر التي لديك من أجلهم، وأن تحكى المواقف البسيطة بمشاعرها وإن كانت بطريقة مضحكة.
مناقشة الالتزام بالحجر الصحىلعل المميز بخصوص هذا الأمر، هو أن البعض يأخذ الحجر الصحي على محمل الجد، والبعض الآخر لا يأخذ الأمر على محمل الجد على الإطلاق، والبعض الآخر أكثر تراخيًا قليلاً، في محاولة لإخفاء مدى الاحتياطات القليلة التي اتخذوها، فإن لم الشمل المعد جيدا يؤثر فلى خلق مواقف مضحكة والاستمتاع بالوقت.
لا تكن طموحًا جدًا
من الصعب بالفعل ابتكار موقف كوميدى عن بعد، فبالرغم من أن عليك الاستفادة من برامج الفيديو والتعامل بشكل طبيعى مع الأخرين، إلا أنها فى النهاية مجرد برامج افتراضية، فالتعامل الطبيعى من البشر وجها لوجه لا يمكن مقارنته بمثل هذه البرامج.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تعملها إزاى.. نصائح للاستفادة من Zoom وابتكار مواقف كوميدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.