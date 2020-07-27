شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تهدف إلى أول إطلاق مدارى لها فى أوائل أغسطس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال ممثلو الشركة على تويتر، إن الصاروخ سافر إلى كودياك الأسبوع الماضي بعد إجراء اختبارين للإطلاق في منشآت أسترا بكاليفورنيا، حيث يختبر الإطلاق الأرضى ومحركات الصاروخ.

كانت أسترا تهدف أصلاً إلى الحصول على جناحيها المداري قبل خمسة أشهر تقريبًا، وكان سلف الصاروخ 3.1 ، روكيت 3.0، على وشك الانطلاق من كودياك في 2 مارس في مهمة كانت ستسلم أربعة حمولات إلى المدار وحصلت على 2 مليون دولار للشركة.

كان من الممكن أن تأتي الأموال من وكالة أبحاث المشاريع الدفاعية المتقدمة الأمريكية (DARPA) ، التي نظمت مسابقة من جزأين تسمى DARPA Launch Challenge لتشجيع تطوير الصواريخ الخاصة التي يمكنها إطلاق حمولات صغيرة بكفاءة وفي مهلة قصيرة.

ومع ذلك، لم يكن الأمر كذلك، لاحظ المهندسون بعض البيانات الصاروخية التي يحتمل أن تكون إشكالية قبل الإقلاع مباشرة، وبقي صاروخ 3.0 على الأرض ولم يتم المطالبة بأموال التمويل.

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تضرر صاروخ 3.0 من مرحلتين في أواخر مارس، أثناء الاستعدادات للإقلاع غير التابعة لتحدي إطلاق DARPA، لذا فإن أول محاولة مدارية للشركة تقع على الصاروخ 3.1.

ليس هناك ما يضمن أن هذا الإطلاق سيعمل، ولكن في الفترة التي سبقت محاولة DARPA Launch Challenge، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Astra كريس كيمب، أن المهام الأولى للصواريخ المدارية تكون غير ناجحة عادةً.

قال ممثلو أسترا عبر تويتر الشهر الماضي، مشيرين إلى محاولة الإطلاق القادمة: "النجاح في هذه الرحلة يعني أننا حققنا ما يكفي لصنع مدار في ثلاث رحلات، والتي حددناها على أنها تحقيق اطلاق رمزي في المرحلة الأولى على الأقل"، ولم تعلن الشركة عن الحمولات، إن وجدت، التي ستطير فوق الصاروخ 3.1 في المهمة القادمة.