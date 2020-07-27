شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات استخدام ميزة إلغاء الضوضاء فى Google Meet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تكون ضوضاء الخلفية أثناء اجتماع مستمر مشتتة للغاية في بعض الأحيان ولمعالجة هذه المشكلة، طرحت Google مؤخرًا ميزة "إلغاء الضوضاء" في حسابات Google Meet لمستخدمي G Suite Enterprise و G Suite Enterprise للتعليم و G Suite Enterprise Essentials.

واعتبارًا من الآن، تتوفر الميزة حاليًا على الويب فقط ومن المتوقع أن تشق طريقها إلى إصدار تطبيق الموبايل قريبًا، حيث تستخدم ميزة إلغاء الضوضاء في Google Meet الذكاء الاصطناعي لإزالة الضوضاء غير الثابتة مثل الكتابة وفتح الباب وإغلاقه وضوضاء الخلفية الأخرى.

وإذا كنت ترغب في تمكين هذه الميزة في Google Meet، فاتبع الإرشادات خطوة بخطوة:

1. انتقل إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق Meet

2. اضغط على رمز "الإعدادات" في الزاوية العلوية اليمنى

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3. حدد الصوت.

4. قم بتشغيل إلغاء الضوضاء

5. اضغط فوق تم

لكن يجب ملاحظة أنه يتم حاليًا طرح ميزة إلغاء الضوضاء في أستراليا والبرازيل والهند واليابان ونيوزيلندا بطريقة تدريجية، وقد يستغرق ظهور حسابك على G Suite بعض الوقت، كذلك فتتحكم المؤسسة نفسها في جميع حسابات G Suite ، لذلك قد يعتمد توفر الميزة على ذلك.