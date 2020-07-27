شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشتري موبايل جديد.. ايه الفرق بين بطاريات ليثيوم أيون وليثيوم بوليمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل مطورو الهواتف الذكية حاليا على تطوير بطاريات الهواتف، وذلك في محاولة لمنح المستخدمين وقتا أطول من الاستخدام، لكن لا يعلم الكثير من المستخدمين أن هناك أنواعا مختلفة من البطاريات التى يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها في هواتفهم الذكية والتى نعرض أبرزها كما يلى:

- بطاريات الليثيوم أيون

هي نوع من البطاريات يمكن إعادة شحنها ويتكون المهبط "القطب الموجب" فيها من عنصر الليثيوم، ويتكون فيها المصعد "القطب السالب" عادة من الكربون المسامي، وتشمل تلك البطاريات من نوع الليثيوم أيون عدة أنواع من البطاريات تعتمد على نوع التفاعل الكيميائي، وطريقة أدائها وسعرها ومدى سلامتها، وخلال عمل البطارية تتحرك أيونات الليثيوم Li+ في داخل البطارية من المصعد إلى المهبط خلال عزل للكهرباء غير مائي وغشاء فاصل، أما خلال الشحن يعمل المصدر الخارجي على تمرير تيار كهربائي في الاتجاه العكسي، حيث يوصل القطب الموجب للمصدر بمهبط البطارية ويوصل مصعد البطارية بالقطب السالب للمصدر.

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- بطاريات الليثيوم بوليمر

تتكون هذه البطارية من قطب سالب من الجرافيت وقطب موجب يتكون من أكسيد معدني لمادة الليثيوم، حيث يحتوي على مركب الليثيوم ويعتمد في تكوينه علي مادة الـ Polymer، ويكون في شكل رقاقات، ولعل ميزة هذه البطاريات أن جميع أجزائها يمكن تصنيعها بسعر مخفض على هيئة رقائق، كما لا يزيد سمك كل منها عن 100 مايكرومتر، كما يمكن أن تتخذ العديد من الأشكال.

الفارق بين البطاريتين:

في الوقت الحالي نجد أن بطاريات الليثيوم بوليمر قادمة بتصميم أقل من حيث السمك، فى حين أن بطاريات الليثيوم أيون قادمة بكثافة اعلى للطاقة لذا ستجد أن السعات بها ضخمة.