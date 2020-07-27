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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تصميم قائمة Start الجديد لجميع مستخدمى ويندوز 10 قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت أنها تسعى لطرح التصميم الجديد لقائمة start في Windows 10 لجميع المستخدمين، على أن يصل هذا التحديث في خريف هذا العام، حيث من المنتظر أن يصل في الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر خلال طرح الإصدار العام من تحديث Windows 10، الذي سيوفر مجموعة من المميزات والتحسينات الجديدة التي تتضمن تصميم جديد لقائمة البداية في واجهة النظام.
وبحسب موقع gizchina، فقد كشفت العديد من التوقعات السابقة أن مايكروسوفت تخطط لتوفير التحديث الجديد لقائمة start في نظام Windows 10 خلال الإصدار Windows 10 21H1 المقرر إطلاقه في ربيع 2021، إلا أن أحدث التسريبات التي رصدت في Windows 10 Build رقم 19042.421 كشفت عن خطط مايكروسوفت لطرح القائمة الجديدة في الإصدار العام من Windows 10 قريباً.
ومن المنتظر أن يوفر التحديث الجديد لقائمة البداية في Windows 10 بتصميم أوضح ولا يشغل مساحة كبيرة، حيث تم تقليص حجم القائمة الرئيسية، أيضاً قامت مايكروسوفت بإضافة تغييرات في ألوان الخلفية الخاصة بالقائمة الرئيسية، كما تم إضافة مجموعة من الرموز الجديدة.
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