افضل 5 تطبيقات إدارة المهام على اندرويد

تطبيقات إدارة المهام على اندرويد مهمة جدًا. في نظامي اندرويد Fryo 2.2 و Gingerbread 2.3 كان الـTask Manager المدمج بالنظام يعد امرًا كبيرًا جدًا. و الذي حافظت عليه سامسونج حتى Android 5.0 تقريبًا. و من ثم تخلصت منه. و رغم استبدال الواجهات لهذا التطبيق بتطبيقات الحماية و الـDevice Care الا ان العديد من المستخدمين يرون ان وجود تطبيقات إدارة المهام امر مهم جدًا على الهواتف. لذلك سنعرض افضل تطبيقات إدارة المهام على اندرويد في هذا المقال

Advanced Task Manager

هذا تطبيق ادارة مهام جيد جدًا. يعمل على الهواتف من اول نظام Android 7.0 Nougat و هذا جيد. التطبيق مجاني بسعر 3 دولارات للنسخة الكاملة. يمكنك هذا التطبيق من قتل -اغلاق- البرامج بالخلفية و التخلص منها بسهولة. و افراغ ذاكرة الوصول العشوائي. و اضافة تطبيقات لإستثنائها ايضًا. و غيرها من الأمور الممكنة عن طريق التطبيق. سأترك لكم الرابط لتحميله بالأسفل

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Greenify

اشهر تطبيقات إدارة المهام على اندرويد و افضلهم. هو ليس تطبيق Task Manager بمعنى الـTask Manager الصحيح. بل هو تطبيق لتتبع المهام بالخلفية و اغلاقهم. و منع اي تطبيق من التطبيقات المراقبة من ان يعمل وحده. تطبيق Greenify تطبيق جيد و يحتاج صلاحيات Root و هو مجاني بمزايا مدفوعة بسعر 14 دولارًا فقط و سأترك الرابط

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Simple System Monitor

هو في الواقع تطبيق متابعة. لديك على الكمبيوتر تبويب يسمى بـPerformance و هو يعرض لك استخدام المعالج و الـGPU و استهلاك الشبكة. و بعض الإضافات لصلاحيات Root. للأسف فعرض استهلاك CPU متاح للاجهزة بتحديث Oreo او اقدم. بعد ذلك فهذا غير متاح بفضل تخديثات جوجل للنظام.

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SystemPanel 2

من اقل التطبيقات التي يمكن الإهتمام بها و التي تستحق بجد الإستعمال. لأنه بدلًا من ان ايكون اداة تفريغ لذاكرة الوصول العشوائي انه يعرض لك مجموعة من المعلومات حول الـHardware الخاص بك. و كم يستمر التطبيق في العمل في الخلفية. هناك بعض الصلاحيات التي تحتاج الى Root و هي اغلاق الخدمات في الخلفية. التطبيق مجاني مع نسخة مدفوعة بسعر 2 دولار فقط.

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Task Manager

من تطبيقات إدارة المهام الجيدة جدًا لأنه بسيط جدًا لا يحمل شيئًا مميزًا هو يعود للأيام الخوالي من ناحية عرض كل التطبيقات التي تعمل بالخلفية و اغلاق اي من التطبيقات بسهولة مع Widgets على الشاشة الرئيسية لغلق التطبيقات ايضًا. و التطبيق مجاني بالكامل حتى لا يحتاج لنسخة مدفوعة نهائيًا

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