تكنولوجيا: مراجعة لحاسب الألعاب المحمول Acer Predator Helios 300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Acer جهاز الألعاب المحمول Predator Helios 300 مع كارت شاشة قوي Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ومعدل تحديث 144Hz للشاشة ليقدم أداء سلس مع الألعاب وبسعر مناسب.

مواصفات الجهاز (Acer Predator Helios 300 (PH315-52-78VL السعر يبدأ من 1100 دولار الشاشة والأبعاد 15.6بوصة بمعدل تحديث 144Hz وابعاد 1920×1080 المعالج 2.6GHz Intel Core i7-9750H الذاكرة العشوائية 16GB DDR4 SDRAM 2667MHz كارت الشاشة 6GB Nvidia GeForce GTX 1660 Ti مساحة تخزين 256GB NVMe PCIe SSD الشبكات والاتصال 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0 نظام التشغيل Windows 10 Home (64-bit)

مع العلم يأتي الجهاز بخيارات متعددة للمكونات الداخلية في كلتا الأحوال يبدأ سعره من 1100 دولار، ومن الأمور السلبية التي قد تواجهك هي مساحة التخزين الأساسية مع الجهاز والتي تأتي بوحدة SSD بسعة 256 جيجابايت والتي تعد صغيرة نظراً لحجم الألعاب الحالي ولكن على الجانب الآخر توجد إمكانية لإضافة وحدات إضافية لكن بالطبع على حساب التكلفة.

الأداء:

يقدم حاسب Helios 300 أداء جيد جداً مع الألعاب حيث يمكن الوصول لمعدل 60 إطار في الثانية مع الجودة المرتفعة بدقة 1920×1080 مع عديد من الألعاب، حيث قدمت ألعاب مثل Need for Speed Heat، Battlefield V و Far Cry 5 جودة عالية وأداء سلس وبالنسبة للألعاب الأقدم مثل Titanfall 2 مع أقصى إعدادات وبمعدل 144 إطار بدون اي مشكلة، كذلك ألعاب Epic مثل اللعبة الشهيرة Fortnite فلا توجد أي مشكلة كذلك في أداء اللعبة.

اختبارات الأداء:

فيما يلي نتائج أختبار الأداء للجهاز على منصات والعاب مختلفة:

منصة Geekbench 4 حقق الجهاز 21433 نقطة.

منصة Cinebench R15 CPU حقق الجهاز 1248نقطة.

3DMark Fire Strike Ultra حقق الجهاز 3157 نقطة.

لعبة Far Cry 5 حقق الجهاز 85 إطار في الثانية.

لعبة Deus Ex: Mankind Divided حقق 79.7 إطار في الثانية.

البطارية:

بالنسبة لأداء البطارية مع تجربة مشاهدة فيديو مباشر استمرت البطارية لمدة 4 ساعات و 37 دقيقة وهو معدل نموذجي لجهاز ألعاب.

الشاشة:

الشاشة تأتي full-HD بمعدل تحديث سريع 144 هرتز وهو الأمر الذي يجعل الحركة على الشاشة سلسة ومميزة مقارنة بالأجهزة المنافسة في نفس الفئة السعرية والتي يأتي أغلبها بمعدل تحديث 60 هرتز، بينما الألوان والتباين والسطوع مناسب جداً أيضاً، لكن الملاحظ في المشاهد الداكنة والسوداء يظهر تسريب في الإضاءة الخلفية في الجزء العلوي للشاشة.

لوحة المفاتيح:

لوحة المفاتيح مريحة بشكل جيد مع الألعاب والكتابة، تظهر العلامات بوضوح وسهلة القراءة سواء مع الإضاءة الخلفية أو بدون، وهي ميزة أخرى يتفوق بها الجهاز عن منافسيه، واللون الأزرق الجليدي مميز بالإضافة لأغطية المفاتيح الشفافة على أزرار WASD والأسهم وزر PredatorSense المخصص لتشغيل تطبيق Acer PredatorSense المخصص للمساعدة في مراقبة اداء النظام والتحكم في المروحة وإعدادات الطاقة وتخصيص الصوتيات أيضاً، واللوحة اللمسية دقيقة وسريعة الإستجابة.

0.00 تقدم Acer جهاز Predator Helios 300 للألعاب بأمكانيات جيدة جداً مع سعر معقول ليقدم تجربة ألعاب مميزة 8.0/10 الإيجابيات أفضل أداء بدقة 1080 للألعاب في الفئة السعرية

سهولة التحديث والتطوير للمكونات

أمكانية التحكم في الأداء بسهولة وسلاسة السلبيات مساحة تخزين اساسية صغيرة

مشكلة في الألوان الخلفية في أعلى الشاشة في المقاطع الداكنة

