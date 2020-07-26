شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قدرات الدرون الأمريكية قبل انضمامها لسلاح الجو البريطاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت وزارة الدفاع البريطانية على شراء 16 درون طراز Protector RG Mk1، والذى من المتوقع أن يحل بديلًا لدرون Reaper فى النظم الجوية المُتحكم فيها عن بعد RPAS التابعة لسلاح الجوى الملكى RAF، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

وفى مؤتمر القوات الجوية والفضائية الافتراضى لعام 2020، أعلن وزير الدفاع البريطانى بن والاس عن عقد بقيمة 82.3 مليون دولار أميركى لشراء الجيل القادم من الدرون الحربى الأميركى الصنع، حسب سكاى نيوز.

يشار إلى أن جوهر أسطول الدرون فى سلاح الجو الملكى البريطانى حاليًا هو 10 درون طراز MQ-9 Reaper، وهى طائرات متوسطة الارتفاع وتحلق لمدى طويل ويتم التحكم فيها عن بُعد.

وخدم درون Reaper فى أغراض الاستخبارات والمراقبة والاستحواذ على الهدف والاستطلاع ISTAR وبعض المهام الهجومية، فى العديد من العمليات العسكرية البريطانية، ولكن تقرر استبداله بطراز أحدث يواكب الاحتياجات المستقبلية.

وفى هذا السياق، تعاقدت وزارة الدفاع البريطانية مع شركة General Atomics Aeronautical Systems الأميركية لتطوير بديل لـReaper يرتكز على مواصفات وقدرات إصدار الشركة طراز MQ-9B SkyGuardian، ولكن مع إدخال بعض التعديلات لتلبية احتياجات ومواصفات سلاح الجو البريطانى RAF.

مواصفات خاصة

وتشتمل التعديلات فى الدرون الجديد على تعزيز القدرة على الاتصال بالأقمار الاصطناعية SATCOM على الموجة X ورصد طائرات العدو، والوفاء بكافة معايير الأمن والسلامة التى يفرضها الناتو والمملكة المتحدة، والتى سيتم بمقتضاه اعتماد الدرون الجديد والسماح بدخوله الخدمة فى أجواء مدنية مزدحمة وغير منتظمة.

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مزايا أساسية

ويتميز الدرون الجديد أيضًا بالقدرة على الانتشار الذاتى من خلال الإقلاع والهبوط التلقائى، ويصل مدى قدرته على التحمل للطيران المتواصل إلى 40 ساعة، فضلا عن تزويده بحماية متقدمة من الجليد والبرق بما يؤهله لتنفيذ عمليات فى ظروف طقس قاسية.

أسلحة الضربات الدقيقة

ومن المرجح أن يتم تجهيز الدرون لاستخدامات أسلحة الضربة الدقيقة من الجيل التالى، ويأتى على رأسها صاروخ Brimstone البريطانى الصنع والقنبلة الموجهة بالليزر Paveway IV، إنتاج أميركى - بريطانى مشترك.

مهام مدنية

ويقول كابتن شون جى، مدير برامج ISTAR فى سلاح الجو البريطانى RAF: "نظرًا لأنه (الدرون الجديد) تم تصميمه للتحليق فى أجواء مدنية غير معزولة، فإن درون Protector RPAS سيمكنه أيضًا دعم العديد من المهام المدنية، من بينها مهام البحث والإنقاذ والإغاثة وقت الكوارث الطبيعية".