شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة الإمارات للمريخ.. كيف يمكن لاستكشاف الفضاء أن يفيد الدول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الإمارات العربية المتحدة بنجاح مهمتها المريخية الملقبة بـ "الأمل" من مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوب اليابان في 20 يوليو الماضى، وهذه هي أول مهمة فضائية تقوم بها الإمارات، وأول مهمة عربية إلى المريخ، ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، يمكن القول إن رحلة البعثة إلى كانت رائعة على الأقل مثل الإطلاق نفسه، مع عدم وجود خبرة محلية سابقة في استكشاف الفضاء، أو قدرة علوم الكواكب أو بنية تحتية مناسبة، حيث تمكنت الدولة من تشكيل فريق مكون من 100٪ من الموظفين الإماراتيين المحليين الذين يبلغ متوسط أعمارهم أقل من 35 عامًا.

كما تفعل معظم المهام المماثلة، فقد سحبت الإطلاق في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والآن تنعم بفخر الانضمام إلى كادر صغير من الدول التي أطلقت مهمة للوصول إلى المريخ.

ولكن بالنظر إلى هذه الاحتمالات السيئة للنجاح الخاصة ببعثات المريخ بسبب معدلات الفشل العالية، فلماذا كانت الإمارات تستهدف الكوكب الأحمر في المقام الأول؟ استخدمت برامج الفضاء تاريخيا كمحفزات للتأثير الجيوسياسي، وعلاوة على ذلك، غالبًا ما نعتبرها مساعٍ مكلفة للفضول العلمي، مع القليل من الفوائد الفورية والملموسة هنا على كوكب الأرض.. هل يعكس هذا رحلة الإمارات؟

عادة ما تغادر البعثات الفضائية في محاولة للإجابة على الأسئلة العلمية، قبل أن تسأل كيف يمكن لقيمتها أن تمتد إلى المجتمع وراءها، غير أن مهمة الأمل قلبت هذا المنطق التقليدي، فبدلاً من ذلك، نشأ مفهومها عن السعي لإعادة توجيه مسار الأمة بشكل أساسي.

كما تم توقيت مهمة الإمارات العربية المتحدة ليتزامن وصول الأمل إلى مدار المريخ مع الذكرى الخمسين للأمة كدولة مستقلة.

وتهدف البعثة من خلال تصميمها وتنفيذها إلى تنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من الأنشطة التقليدية، بما في ذلك النفط والتمويل، إلى أنها تريد إلهام جيل عربي شاب نحو مهن علمية وريادية.

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وسيدرس الأمل أيضًا الغلاف الجوي للمريخ وجمع البيانات لإنشاء أول نموذج كلي لنظام الطقس على هذا الكوكب، وسيساعدنا التحليل والأفكار المتولدة على فهم تكوين الغلاف الجوي والتغير المناخي المستمر لكوكبنا المجاور بشكل أفضل.

والسؤال الذى يطرح نفسه هو : ماذا يمكن للدول الأخرى أن تتعلم من هذا النهج المميز لاستكشاف الفضاء؟ هل يمكن لبعثة الفضاء أن تغير الاقتصاد الوطني؟ هذه هي الأسئلة التي تقع في صميم مراجعة خارجية لرسالة الإمارات للمريخ قامت بها مجموعة من الباحثين في قسم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والسياسة العامة في جامعة لندن.

وعلى مدى خمسة أشهر، تم إجراء تقييم شامل للأثر والقيمة التي ولدتها البعثة بعد أقل من خمس سنوات من بدايتها، وما وجده الفريق هو أن هناك بالفعل أدلة على أن المهمة لها التأثير المقصود.

وعززت البلاد بشكل كبير من قدرتها العلمية بأكثر من 50 مساهمة تمت مراجعتها من قبل النظراء في أبحاث علوم الفضاء الدولية، ومن المرجح أن تؤدي المشاركة المفتوحة المقبلة لقياسات بيانات الغلاف الجوي للأمل إلى تضخيم هذه المساهمة.

واكتسبت الدولة أيضًا قيمة إضافية كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية من خلال إنشاء قدرات التصنيع والدراية الفنية الجديدة.