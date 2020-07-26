تكنولوجيا: مراجعة للهاتف المحمول Huawei Mate Xs

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاء هاتف Mate Xs من هواوي هذا العام كأحد أفضل الإصدارات المميزة بتصميم قابل للطي في الهواتف الذكية، حيث قدمت العملاق الصيني في هذا الإصدار تحسينات عن الإصدار الأول من الشركة، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات وسلبيات Mate Xs.

يأتي هاتف Mate Xs برؤية جديدة في تصميم الهواتف الذكية، حيث يمكن أن يدعم المستخدم في التحول بسلاسة إلى وضع الجهاز اللوحي، كما ترتكز التكوينات الخاصة بالهاتف في الإطار الجانبي، مع تصميم يحاكي الكتاب المطوي عند غلق الهاتف.

تصميم ومواصفات الشاشة في هاتف Mate Xs

يتميز هاتف Mate Xs بشاشة OLED بحجم 6.6 إنش عند طي الهاتف، والتي تدعم دقة عرض 2480 في 1148 بيكسل، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع جيدة للعرض في ضوء الشمس أو في الأماكن المفتوحة.

ويتميز الهاتف بإطار بسمك أكبر في محيط الشاشة من الإصدارات الأخيرة من الهواتف الذكية، كما تختفي أي ثقوب في شاشة الهاتف للكاميرة الأمامية، وتتحول شاشة الهاتف عند فتح الإطار إلى حجم 8 إنش، مع دقة عرض 2480 في 2200 بيكسل.

وتقدم هواوي هاتف Mate Xs بزر يدعم فتح الشاشة بتصميم مختلف عن الإصدار السابق الذي جاء بزر صغير الحجم، حيث يأتي هاتف Mate Xs بزر كبير الحجم يحفظ ثبات وضع الهاتف عند الغلق، كما يتناغم بشكل أفضل في هذا الإصدار مع تصميم إطار الهاتف، أيضاً عند النقر على هذا الزر تفتح الشاشة بزاوية 60 درجة ومن ثم يمكن رفع الشاشة لوضع الجهاز اللوحي عند طريق الضغط بقوة إلى حد ما.

كما يدعم تصميم الشاشة في هاتف Mate Xs المستخدم بتجربة جيدة، حيث تم تحسين تصميم الشاشة عن الإصدار الأول، أيضاً لا يظهر موقع ثني الشاشة بشكل واضح كما في الإصدار الأول، وهي من المميزات المحسنة بشكل واضح في هذا الإصدار.

أيضاً مع التجربة العملية لتصميم الشاشة لهاتف Mate Xs يمكن أن يدعم هذا التصميم المستخدم بشكل واضح في تجربة الألعاب، حيث لن يمنع التصميم المميز من البلاستيك للشاشة المستخدم من الحصول على تجربة مميزة في الألعاب والضغط على الشاشة دون أن تظهر مشكلة في الشاشة.

تصميم هاتف Mate Xs

يتميز هاتف Mate Xs بتصميم ثقيل الوزن 295 جرام، مع سماكة 11مم عند غلق الجهاز، بينما يصل إلى سماكة 5.4مم عند فتح الجهاز بشكل كامل.

أيضاً يضم هاتف Mate Xs التكوينات كاملة في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، لذا يحاكي الهاتف تصميم الكتاب المطوي عند غلق الشاشة، كما يأتي الجانب الأيسر من إطار الهاتف بسمك أكبر، وهو تصميم مميز للهاتف يدعم حمل وإمساك الهاتف بكفاءة.

ويضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف أزرار التشغيل والتحكم في مستوى الصوتيات، كما يدعم زر التشغيل المستخدم كمستشعر للبصمة مدمج، كما يمكن الوصول لزر التشغيل بسلاسة بفضل التصميم البارز، أيضاً تأتي ميزة إستشعار البصمة بآداء وإستجابة سريعة ودقيقة للتسجيل في الهاتف.

ويضم إطار هاتف Mate Xs منفذ USB C إلى اليمين الجزء السفلي، بينما يختفي مدخل 3.5 مم للسماعات، لذا تقدم هواوي سماعات USB C في محتوى الصندوق.

من جانب أخر يضم الإطار العلوي من الهاتف فتحة لشريحة SIM مزدوجة، أو شريحة مع بطاقة تخزين خارجية، أيضاً يتميز الهاتف بجودة تصنيع من البلاستيك والألومينوم، إلا أنه تصميم ممتاز وأنيق في النهاية.

البرمجيات والتقنيات في هاتف Mate Xs

تقدم هواوي هاتف Mate Xs دون خدمات جوجل، إلا أن هواوي تدعم هذا الإصدار بخدمات الشركة الخاصة ومتجر App Gallery الذي يستبدل متجر جوجل بلاي، ويوفر متجر هواوي تطبيقات الطرف الثالث مثل تطبيق TikTok، وتطبيقات Microsoft Office.

من جانب أخر تختفي تطبيقات جوجل الرئيسية مثل تطبييق الجي ميل، اليوتيوب، متصفح كروم، بينما يتوفر للهاتف تطبيقات الواتس اب، والإنستقرام، والتي تعمل بكفاءة عبر تحميل ملفات APK، كما سيدعم نظام الأندوريد 10 المستخدم بشكل جيد.

هواوي تدعم هاتف Mate Xs بتطبيقات مثبتة مسبقاً ومنها تطبيقات هواوي Mail، وNotes، حيث تأتي هذه التطبيقات بتجربة تتوافق مع تصميم شاشة الهاتف، حيث تنقسم التطبيقات إلى اثنان من الأجزاء على شاشة الهاتف.

أيضاً يأتي المتصفح على شاشة Mate Xs بتجربة تحاكي واجهة أجهزة الحاسب، حيث يتم عرض علامات التبويب في الجزء العلوي من الشاشة، من جانب أخر تدعم الشاشة الكبيرة تجربة مميزة في الألعاب، بينما لا تتوافق بعض مقاطع الفيديو 16: 9 مع أبعاد الشاشة.

وتدعم هواوي هاتف Mate Xs بمجموعة مميزة من التقنيات تشمل WiFi 6، والبلوتوث 5.0، وأيضاً تقنية NFC، مع GPS ثنائي، وأيضاً IR.

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كما يضم هاتف Mate Xs تقنية Always On display التي إختفت في الإصدار الأول من هواتف هواوي القابل للطي، وعادت لدعم الإصدار الجديد Mate Xs، كما يأتي الهاتف بإختيار جديد لعرض التطبيقات، الذي يختلف ما بين نظام عرض في وضعية الهاتف، أو نظام عرض الجهاز اللوحي، حيث يمكن للمستخدم التحكم في إختيار نظام العرض في كل تطبيق.

أيضاً تقدم هواوي هاتف Mate Xs بقائمة جانبية تدعم المستخدم بإختيار كنافذة لكل تطبيق وفقاً للتطبيقات التي تدعم هذه الميزة، أو قد تدعم المستخدم في فصل الشاشة إلى قسمين لعرض اثنان من التطبيقات في نفس الوقت مثل تشغيل تطبيق الواتس اب وخرائط جوجل على سبيل المثال.

يمكن أيضاً للبرمجيات دعم النسخ بسلاسة من الجزء الأول في الشاشة واللصق إلى الجزء الثاني، لذا يأتي الجيل الثاني من هواتف هواوي القابلة للطي بتحسينات ملحوظة في البرمجيات.

المعالج وآداء هاتف Mate Xs

قدمت هواوي هاتف Mate Xs برقاقة معالج Kirin 990 التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G عبر شريحة المودم المدمجة في الرقاقة.

وتقدم رقاقة Kirin 990 آداء رائع في هاتف Mate Xs مع المهام اليومية المختلفة، وأيضاً في المهام الثقيلة، مع آداء بإستجابة سريعة وبدون تأخير.

كاميرات هاتف Mate Xs

تأتي الكاميرة الرئيسية لهاتف Mate Xs بتوقيع LEICA مع نظام متعدد للكاميرات، حيث تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر RYYB يدعم التصوير بأفضل آداء في الإضاءة المنخفضة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 في عدسات telephoto تدعم بعد بؤري 52مم مع مثبت بصري وتدعم تكبير بصري إلى 3 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة.

بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وبعد بؤري 17مم، مع مستشعر 3D TOF الذي سيدعم المستخدم في القياسات ثلاثية الأبعاد، مع آداء أفضل في تصوير portrait.

وتدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرة تصوير macro، مع مثبت بصري ومثبت رقمي في الفيديوهات، وفي التجربة العملية قدمت الكاميرة بالفعل آداء ممتاز في تسجيل فيديو بدقة 4K، وبزوايا عرض واسعة، مع ثبات الكاميرة وآداء ممتاز أيضاً في التكبير.

كاميرة Mate Xs الرئيسية يمكن أيضاً أن تدعم المستخدم في العمل كمرآه أو ككاميرة سيلفي وذلك من خلال رمز مخصص لتحويل الكاميرة لتصوير السيلفي.

البطارية والشحن في هاتف Mate Xs

تقدم هواوي هاتف Mate Xs بقدرة بطارية 4500 mAh، حيث يمكن لهذه القدرة أن تدعم المستخدم بآداء جيد على مدار اليوم، أيضاً يمكن لتقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 55W أن تدعم المستخدم بعمر شحن بنسبة 85% بعد شحن البطارية لمدة 30 دقيقة.

وفي الإستخدام العادي إلى المتوسط للبطارية مع ضبط مستوى السطوع عند 60% إستمر الهاتف في العمل لمدة تتراوح بين 7 ساعات إلى 7 ساعات ونصف الساعة، لذا قدمت البطارية آداء ممتاز في الهاتف.

السعر:



سعر الهاتف المحمول سيكون تقريبا 10000 ريال سعودي أو 2499 يورو.

الخاتمة

تدعم هواوي الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي Mate Xs بتحسينات وتصميم وجودة تصنيع ممتازة، حيث يدعم هذا التصميم الإمساك وحمل الهاتف بتجربة جيدة وثابتة، كما أضافت العملاق الصيني هاتف Mate Xs بتحسينات واضحة في تصميم الشاشة مع إختفاء موقع ثني الشاشة، من جانب أخر يدعم الهاتف تجربة صوتية مع bass ممتاز مقارنة بالجيل الأول من هواتف هواوي القابلة للطي.

من جانب أخر يقدم معالج Kirin 990 آداء رائع في هاتف Mate Xs، وآداء ممتاز أيضاً بنتائج مميزة في كاميرة الهاتف في التصوير الثابت وتسجيل الفيديو مع آداء رائع في التكبير.

أيضاً قد يفتقد البعض خدمات وتطبيقات جوجل في هاتف Mate Xs، إلا أن هواوي تقدم بدائل ومتجر يضم العديد من تطبيقات الطرف الثالث.

0.00 تدعم هواوي الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي Mate Xs بتحسينات وتصميم وجودة تصنيع ممتازة، حيث يدعم هذا التصميم الإمساك وحمل الهاتف بتجربة جيدة وثابتة، كما أضافت العملاق الصيني هاتف Mate Xs بتحسينات واضحة في تصميم الشاشة مع إختفاء موقع ثني الشاشة، من جانب أخر يدعم الهاتف تجربة صوتية مع bass ممتاز مقارنة بالجيل الأول من هواتف هواوي القابلة للطي. 9.0/10 الإيجابيات أفضل تصميم في الهواتف القابلة للطي

كاميرة ممتازة

تحسينات في الشاشة

آداء رائع في المعالج. السلبيات غياب خدمات جوجل

مستوى تسعير مرتفع.

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